Pancioni Vip 2021: quali sono le star che partoriranno nel 2022

Il 2021 sta per concludersi in bellezza per molte donne del jet set che il prossimo anno diventeranno mamme, infatti i pancioni Vip del mondo dello spettacolo sono molti, dalla moda al cinema.

Scopriamo chi, tra le star di casa nostra e quelle oltreoceano, diventerà una mamma vip nel 2022.

Pancioni Vip 2021: quali sono le star incinte

Il 2022 si tingerà dei colori dell’amore per molte donne – future mamme – Vip che, proprio ora sono alle prese con pancioni e scatti social che indicano un imminente futuro roseo.

Tra i nomi e i volti noti al jet set – social nazionale, troviamo la cantante di origini siciliane, Levante che partorirà la sua dolce bambina nell’imminente anno.

Altro nome vip incinta è l’influencer (ex gieffina) Clizia Incorvaia che, dall’unione con Paolo Ciavarro, allargherà la famiglia con la nascita nel 2022 della sua seconda figlia.

Altre due donne che diventeranno prossimamente mamme Vip sono Francesca Barra che dal matrimonio con l’attore Claudio Santamaria darà alla luce il suo quarto figlio. Francesca Barra, già mamma di due bambine e un maschietto, ora è emozionata per la sua ultima gravidanza arrivata dopo un periodo buio della sua vita segnato da un aborto:

È un momento magico, ma anche un piccolo miracolo.

Infine, una futura mamma Vip “Made in Italy” è Ilaria Spada, moglie dell’attore Kim Rossi Stuart e che dall’amore infinito tra i due non poteva che nascere un bebè. L’annuncio della gravidanza di Ilaria Spada è avvenuto, come ormai di consuetudine tra i volti noti, su Instagram. La futura mamma, ha infatti affermato in un post simpatico:

Condivido con voi un po’ di novità ….come è deducibile dall’immagine in copertina. Un indizio: quel gonfiore non è colite. Tanta tanta gioia.

Mamme VIP I figli dei vip: tutti i bambini nati nel 2021 Il 2021 è stato per molti genitori vip un tripudio nascite: ecco tutti i figli dei vip nati nell'ultimo anno.

Le star internazionali incinte

Dall’Italia facciamo un salto oltreoceano alla scoperta delle donne vip che concluderanno questo 2021 con il pancione.

Anche in questo caso, i nomi sono diversi. Partiamo dall’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence in attesa del suo primo figlio che nascerà nel 2022. L’attrice ha dichiarato:

“Sento già l’istinto materno e il desiderio di proteggerlo da tutto”.

Altra “collega” e futura mamma incinta è l’attrice americana Julia Stiles da poco incinta del suo secondo figlio anche se questo pancione Vip ancora non è stato annunciato ufficialmente dalla stessa Julia Stiles. Le indiscrezioni suggeriscono, però, la lieta notizia da alcune foto apparse sui social e nelle riviste di gossip: quel pancino è in evidenza.

Mentre, a dare notizia certa della gravidanza è la la grande famiglia Kardashian-Jenner che si allargherà nel prossimo 2022. La sorella minore di Kim Kardashian, Kylie Jenner ha annunciato insieme al marito Travis Scott di aspettare il secondo figlio dopo il primogenito Stormi di 3 anni.

L’ultima Vip internazionale che presto abbraccerà il suo bimbo è modella Ashley Graham che, incinta di due gemelli, ha dichiarato in un post Instagram:

“Le mie smagliature sono l’albero della vita”.

Un inno alla body positive e alla normalizzazione del corpo della donna che cambia in gravidanza.