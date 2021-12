Dai pancioni vip in attesa ai figli dei vip nati nel 2021. Un viaggio lungo quasi un anno, dalla gravidanza al parto, tutti i baby bebè che questo anno sono nati da genitori noti al pubblico televisivo ma anche social.

Una carrellata di foto, immagini e gioia per un evento che è sempre unico nel suo genere: la nascita di una nuova vita.

I figli dei vip: tutti i bambini nati nel 2021

Il 2021 ha portato la cicogna in molte case vip, dall’influencer Chiara Ferragni che ha messo al mondo insieme con il marito Fedez la secondogenita Vittoria, passando per l’attore Roberto Farnesi che è diventato papà a 52 anni della bella Mia, sino ai parti “internazionali” della cantante/attrice Hilary Duff, mamma di Mae e la modella Emily Ratajkowski.

Un anno che si chiude in dolcezza, con l’amore che trionfa. Scopriamo i fiocchi rosa e azzurro che hanno tinto la vita dei vip nel 2021.

Bambini vip nati nel 2021: i fiocchi rosa

Un tripudio di fiocchi rosa per molti vip questo anno. Si inizia dalla coppia social per eccellenza, Chiara Ferragni e Fedez che hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita Vittoria proprio qualche mese fa.

Così come Roberto Farnesi, attore toscano che a 52 anni è diventato papà della meravigliosa Mia, avuta con la compagna Lucya Belcastro, 28 anni. Entrambi genitori alla loro prima esperienza. Quel post riservato che il neo papà Farnesi ha postato sui social con la didascalia: “Buongiorno Principessa” ha scaldato i cuori di molti fan.

Altro fiocco rosa attaccato alla porta di casa Scarpaleggia, influencer seguitissima nel mondo social che a ottobre ha dato alla luce la piccola Livia. Giulia Scarpaleggia ha raccontato in un post riferito alla vita quotidiana con la figlia:

Bisogna avere la consapevolezza che gli imprevisti, quando si hanno bambini piccoli, sono da accogliere e non da combattere, per vivere meglio le sfide quotidiane.

Il parto in acqua della cantante Hilary Duff è stato immortalato con una meravigliosa foto che ritrae la neomamma Duff insieme agli altri suoi due figli e al marito Matthew Koma: la gioia di abbracciare Mae è immensa.

Un ultimo fiocco rosa per la blogger/influencer Julia Elle, mamma anche lei di 3 meravigliosi bimbi, pochi mesi fa ha dato il benvenuto a Chiara, l’ultima arrivata in casa è la ciliegina sulla torta. Una quotidianità “disperatamente felice”.

I figli vip 2021: un anno carico di fiocchi azzurri

Sono moltissimi i bambini vip nati nel 2021 che hanno tinto di azzurro i cuori dei genitori. Da James Van Der Beek protagonista della serie tv cult anni ’90 Dawnson Creek e sua moglie, Kimberly, i quali hanno annunciato su Instagram la nascita del loro sesto figlio maschio, Jeremiah.

Così come Barbara Berlusconi nuovamente mamma di un altro maschietto, Ettore, nato in una clinica svizzera lontano dai riflettori ma che i genitori non hanno resistito a darne notizia sui social pubblicando una foto della famiglia.

La modella e neo mamma Emily Ratajkowski ha dato alla luce lo scorso 12 marzo il suo primogenito Sylvester. Le parole della Ratajkowski sulla nascita del piccolo:

A mio figlio voglio insegnargli la compassione e la parità di genere.

Altro fiocco azzurro per l’attrice toscana Martina Stella che, alle prese con Leonardo, avuto dal compagno Andrea Manfredonia il mese scorso, ha festeggiato l’arrivo della nuova vita insieme anche alla sua prima figlia.

La vita ti stravolge quando nasce un figlio, ed è quello che ha sottolineato Paola Turani dopo la nascita del piccolo Enea Francesco avvenuta a ottobre. La Turani ha raccontato:

Nuovi ritmi, nuovo equilibrio, nuovo tutto. Priorità lui ed è bellissimo così, ma mi sono un pochino annullata.

Concludiamo questa cascata di fiocchi azzurri con la nascita oltreoceano di una coppia di gemelli e la foto di Leigh-Anne Pinnock cantante e attrice che non ha avuto alcun dubbio su cosa fare quando uno dei suoi due gemelli ha reclamato il latte poco prima di salire il red carpet: