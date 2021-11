Si chiama Mia ed è la “Principessa” di papà Roberto Farnesi che all’età di 52 anni diventa padre per la prima volta.

La notizia è apparsa sui social con uno scatto postato sul profilo Instagram dal neo papà Roberto che tiene stretta tra le braccia la piccola neonata. La gioia immensa non è solo per Farnesi ma anche per la compagna dell’attore e neo mamma Lucya Belcastro, 28 anni, anche lei alla sua prima esperienza come neo genitore.

Roberto Farnesi papà a 52 anni, il dolcissimo benvenuto alla sua principessa

Il benvenuto più dolce che un uomo possa dare è quello ad una figlia che nasce. Roberto Farnesi, notoriamente riservato sulla sua vita privata, questa volta si è lasciato andare alla beltà dell’essere padre per la prima volta.

L’attore toscano ha così postato su Instagram una foto che lo ritrae con in braccio la piccola nata, Mia. La didascalia che accompagna l’immagine è secca e arriva diritta al cuore:

Buongiorno Principessa!

Il post ha scatenato l’affetto di migliaia di followers dell’attore nonché di amici cari e volti noti della tv con frasi di auguri e felicitazioni per la lieta notizia.

Roberto e Lucya: un amore riservato

La primogenita di Roberto è nata dall’unione con la studentessa Lucya Belcastro, 28 anni lei, 52 lui. Un amore toscano “sopra le righe” sigillato dall’arrivo di Mia. I due, insieme dal 2015, hanno sempre vissuto la loro relazione amorosa nonché le rispettive vite private lontani dai riflettori social.

Lucya Belcastro, classe 1996, nata ad Arezzo e studentessa di lingue a Firenze non è particolarmente amante dei social, tanto che il suo profilo è chiuso. La sua gravidanza è stata vissuta dalla coppia con una grande discrezione, almeno fino al momento della nascita, con la prima foto pubblicata sui social.

Un amore riservato che ha portato i suoi frutti con la piccola Mia Farnesi e l’incanto della nascita di una nuova famiglia.