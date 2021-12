Ashley Graham: "Le mie smagliature sembrano l'albero della vita"

"Le mie smagliature sembrano l'albero della vita": ecco come Ashley Graham normalizza glie effetti del cambiamento del corpo in gravidanza. Un messaggio di consapevolezza e positività per tutte le donne e future mamme.

La foto postata su Instagram da Ashley Graham, ora in attesa di due gemelli, è un inno alla body positive: “Le mie smagliature sembrano l’albero della vita”.

Nella didascalia che accompagna l’immagine, la Graham ha con orgoglio mostrato il suo corpo nudo con tanto di smagliature, riferendo:

Il corpo femminile è un miracolo.

Ashley Graham e il suo inno alla body positive: “Le mie smagliature sembrano l’albero della vita”

In attesa di due gemelli, Ashley Graham ha postato una foto del suo corpo in trasformazione. La modella ha voluto normalizzare ciò che, spesso, viene “nascosto” come un tabù da molte donne, ovvero le smagliature in gravidanza.

Scherzandoci su, Ashley Graham ha ironizzato sul fatto che suo marito, Justin Irvin, pensasse che le sue smagliature “assomigliassero all’albero della vita”.

Non sono mancati i commenti dei fan che, dopo l’immagine postata su Instagram, hanno ringraziato la modella per aver parlato della trasformazione naturale del corpo delle donne durante la gravidanza. Una follower, infatti, ha scritto:

Grazie @ashleygraham per aver normalizzato le smagliature. Hai un aspetto sbalorditivo, mamma. Ne ho avute di profonde con entrambi i miei figli e ora sono così consapevole della mia pancia. Grazie per aver mostrato le smagliature per essere feroci e belle.

La trasformazione di Ashley Graham durante la gravidanza: “La mia salute non determina il mio peso”

Ashley Graham, già mamma di un altro bimbo di 22 mesi, Isaac, nato a gennaio del 2020 e avuto dal matrimonio con il marito Justin Irvin, ha dichiarato alla rivista PopSugar: