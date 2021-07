Famiglia numerosa: bonus, aiuti, agevolazioni e i consigli per gestirla

Come si vive in una famiglia numerosa? Ecco tutto quello che c'è da sapere su bonus e agevolazioni, insieme a 4 consigli per affrontare al meglio l'organizzazione di tutti i giorni e le difficoltà che si incontrano quando si hanno tanti figli.

Ecco 4 consigli per l’organizzazione della vita di tutti i giorni di una famiglia numerosa, i bonus e le agevolazioni, come l’assegno unico per figlio.

Come vive una famiglia numerosa?

Secondo i dati Istat, nel 2020 si è avuto il minimo storico di nascite dall’Unità d’Italia. Il numero delle famiglie italiane è stabile, di circa 25 milioni e 700 mila.

A livello sociale, le strutture familiari hanno subìto una semplificazione a partire da alcuni decenni. Infatti, è diminuito il numero delle famiglie e dei suoi componenti. Sempre più persone vivono sole: sono le cosiddette famiglie unipersonali.

Queste persone rappresentano un terzo delle famiglie in Italia (il 33.3%), con una crescita esponenziale nell’ultimo decennio. Parallelamente, le famiglie con almeno 5 membri sono diminuite, e rappresentano il 5.3% del totale delle famiglie. Il numero medio di componenti di un nucleo familiare è passato da 2,7 a 2,3.

Famiglia numerosa: pro e contro

Avere una famiglia con tanti bambini ha tanti vantaggi e alcuni svantaggi. Vediamoli entrambi.

Pro

Imparare a condividere

Il valore della condivisione è uno dei benefici più grandi; in una famiglia con tanti componenti questo valore viene appreso naturalmente, senza dover essere insegnato.

Quando hai tanti fratelli sicuramente non ti annoi, puoi giocare sempre con qualcuno e non sei mai solo.

I bambini sviluppano una flessibilità e un senso di adattamento, in considerazione delle esigenze degli altri, che i figli unici sicuramente non hanno. Insomma, imparano sin da piccoli che loro non sono il centro del mondo.

Avere qualcuno accanto insegna ad affrontare le frustrazioni; questo deriva anche dal confronto con le diverse esperienze degli altri (e non solo le proprie).

I genitori, dal canto loro, hanno un maggiore senso pratico. Per necessità si trovano a sviluppare capacità di problem solving, adattamento, per esempio quando devono incastrare i mille impegni di tutti i membri della famiglia. Spesso i genitori con più figli riescono a farsi ubbidire di più, sviluppando un maggiore senso di distacco e autorevolezza.

Contro

Tra i contro del fare tanti figli c’è, in primis, un aspetto “materiale”, economico . Per molte coppie, in cui uno dei due non lavora, oppure quando entrambi svolgono lavori modesti, o precari e con uno stipendio medio, diventa difficile sostenere i costi che una famiglia numerosa necessariamente comporta.

. Per molte coppie, in cui uno dei due non lavora, oppure quando entrambi svolgono lavori modesti, o precari e con uno stipendio medio, diventa difficile sostenere i costi che una famiglia numerosa necessariamente comporta. Un altro aspetto riguarda le esigenze particolari di ogni figlio , che non sempre , per questioni di tempo, vengono soddisfatte dai genitori. I bambini con tanti fratelli difficilmente riusciranno ad avere dei momenti tutti loro con mamma e papà, che non sempre riusciranno a garantire la massima attenzione.

, che , per questioni di tempo, vengono dai genitori. I bambini con tanti fratelli difficilmente riusciranno ad avere dei momenti tutti loro con mamma e papà, che non sempre riusciranno a garantire la massima attenzione. La mancanza di uno spazio intimo , di privacy, è un altro “contro” delle famiglie numerose. I figli condividono le camere, gli spazi, e spesso non ne hanno uno per sé.

, di privacy, è un altro “contro” delle famiglie numerose. I figli condividono le camere, gli spazi, e spesso non ne hanno uno per sé. I bambini di famiglie numerose spesso non hanno la possibilità di vivere pienamente la prima infanzia. Questo è un lasso di tempo in cui il bambino è solo coi suoi genitori, mentre con più fratelli e sorelle questo spazio si restringe. Può capitare che questi bambini sviluppino una propensione alla leadership, che a sua volta potrebbe aumentare troppo il loro carico psicologico ed emotivo, di sentirsi troppo responsabili anche per gli altri.

4 consigli pratici

Ecco alcuni consigli per gestire i tempi e gli spazi quando i figli sono tanti:

1. Organizzare l’ambiente e le attività

In una famiglia numerosa è indispensabile organizzare minuziosamente gli ambienti e gli spazi della casa. Per esempio, bisogna separare i cassetti dei figli da quelli dei genitori e creare spazi diversi nei bagni, in modo tale che anche due persone possano condividere lo stesso bagno nello stesso momento.

Un secondo aspetto è quello dell’organizzazione delle attività; è consigliato pianificare le attività negli stessi momenti per i bambini e in luoghi vicini tra loro. A questo proposito, è utile tenere un’agenda degli appuntamenti condivisa dalla mamma e dal papà.

2. In cucina

Anche gestire i pasti può diventare difficile e faticoso quando si è in tanti. Per questo motivo, è consigliabile creare insieme un menu settimanale, coinvolgendo anche i bambini, senza dover improvvisare cosa mangiare di giorno in giorno. Con un menu settimanale prestabilito, sarà più facile organizzarsi settimanalmente per fare la spesa e cucinare, quello che si prevede di mangiare nei giorni successivi, variando sempre.

3. Pulizie di casa

Quando si vive in una famiglia numerosa, si può arrivare a dover pulire casa quotidianamente; per questo, saper programmare le pulizie è importante. Per esempio, coinvolgendo direttamente i piccoli di casa. Ogni figlio dovrebbe avere uno o più compiti, proporzionati alla sua età, per contribuire a tenere l’ambiente in cui vive ordinato e pulito. Questo ne svilupperà anche il senso di responsabilità e autonomia.

4. Chiedere aiuto ad amici e parenti

Avere una famiglia numerosa è sicuramente stancante; per questo, fare rete con altre famiglie, chiedere aiuto ad amici e parenti è di grande importanza per il benessere di tutti i membri della famiglia. Aiutarsi è fondamentale, soprattutto in un momento storico in cui le famiglie sono sempre più ripiegate su loro stesse e non sempre esiste una rete familiare pronta a supportarle. Se non si hanno già amici con figli, si può provare a fare amicizia con i genitori dei compagni di scuola dei bambini.

Esistono bonus e agevolazioni per famiglia numerosa?

Tra le agevolazioni per chi ha figli e per le famiglie numerose c’è l’assegno per il bonus familiare con tre figli minori; qui un esempio della domanda per il bonus famiglie numerose 2021. Oltre a ciò, si può richiedere il bonus per il terzo figlio e il bonus sociale acqua, luce e gas 2021.

Oltre a queste misure, una novità importante è l’assegno unico universale. Sono stati messi a disposizione delle famiglie italiane 3 miliardi per un assegno che va a mantenere le detrazioni ma va ad aggiungere delle risorse per gli assegni familiari.

News Servizi e diritti Assegno unico universale per i figli: a chi spetta e come fare richiesta Via libera all'assegno unico universale per i figli valido fino ai 21 anni di età. Da oggi la misura diventa legge, tutte le informazioni su chi p...

Chi non ha mai preso assegni familiari (come le partite Iva, i disoccupati) avrà per la prima volta un assegno in base al numero di figli: un assegno unico per ogni figlio. Esistono dei parametri ISEE a cui corrisponde un assegno, con una maggiorazione del 30% dal terzo figlio in poi. Per quanto riguarda i figli con disabilità, ognuno avrà 50 euro in più al mese.

Per i lavoratori dipendenti che già percepivano assegni familiari, questi vengono confermati ma viene aggiunta una cifra di 37,5 euro se hanno 1 o 2 figli e di 70 euro se hanno 3 o più figli. Per percepire l’assegno, dal 1 luglio scorso ci si può rivolgere all’INPS o ai patronati. Per fare richiesta servirà avere l’ISEE. La valenza culturale di questo assegno è importante perché un figlio viene considerato un bene comune.