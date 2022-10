Regali per gemelli: idee e consigli

Ecco una selezione di regali per gemelli, sia per i bambini che per i genitori, da acquistare comodamente online.

È già abbastanza difficile trovare un regalo per un bambino, ma che fare se sono due? Se cerchi regali perfetti per gemelli, ti forniamo idee e consigli utili per l’acquisto.

Regali per gemelli: meglio uguali o diversi?

Scegliere regali perfetti per i gemelli può essere complicato. Comprare lo stesso oggetto oppure regali diversi? Non esiste una risposta giusta o sbagliata a questa domanda. Senza dubbio, ogni bambino ha un suo carattere e una sua individualità. Quindi, potrebbe essere utile regalare oggetti diversi, pensati singolarmente, dedicati al piccolo o alla piccola.

Ad esempio, la maggior parte delle volte, nei primi anni di vita, è molto improbabile che i bambini giochino con lo stesso giocattolo nello stesso momento. Allora perché non trovare giocattoli diversi per tenerli entrambi occupati e stimolati? I genitori ve ne saranno grati, in qualsiasi caso.

Per la scelta dei regali per gemelli bisognerebbe, invece, considerare altri parametri, come la praticità. I bambini crescono a vista d’occhio. Potreste pensare a qualcosa che duri a lungo, come un porta biberon o un set pappa; oppure potreste chiedere direttamente ai genitori di cosa hanno bisogno. I pannolini, ad esempio, potrebbero essere un regalo molto gradito.

Allo stesso tempo, se non volete stressarvi e vuoi andare sul sicuro, potete anche scegliere di comprare lo stesso regalo per entrambi. Soprattutto se neonati, potete optare per body, tutine, calzini, berretti oppure bavaglini identici, ma con colori diversi.

5 regali per gemelli da acquistare online

Idee carine ed originali? Ce ne sono tantissime. Vi proponiamo, però, i 5 migliori regali per gemelli da acquistare online su Amazon.

1. culbutomind – Body per gemelli con cappello “Double Trouble”

Scelto dalla redazione culbutomind - Body per gemelli con cappello "Double Trouble" Ideale per i più simpatici culbutomind ha un'ampia varietà di completi per gemelli. Body e tutine ideali come regalo per la nascita, in tantissimi modelli. 22 € su Amazon Pro Sono in 100% cotone che garantisce il massimo comfort.

Disponibili in 4 taglie: 0 – 3 m, 4 – 6 m, 7 – 9 m, 10 – 12 m

Stampa atossica ed ecologica Contro Nessuno

2. AOMOMO – 2 tutine per neonati “I Love Mummy” e “I Love Daddy”

Immancabile AOMOMO - 2 tutine per neonati "I Love Mummy" e "I Love Daddy” Per mamma e papà Bellissime ed eleganti tutine, con estremità dei piedi chiuse, sono il regalo per perfetto per la nascita. Renderete i genitori felici. Compra su Amazon Pro 100% cotone bianco

Lavabili in lavatrice

Disponibili da 0 a 9 mesi Contro Attenzione alla vestibilità

3. Warmy Twin – Scaldabiberon Sterilizzatore Doppio per Gemelli

Ideale per la pappa Warmy Twin - Scaldabiberon Sterilizzatore Doppio per Gemelli Per la comodità Warmy Twin di Miniland permette di riscaldare in modo omogeneo fino a due biberon per volta, permettendo ai genitori di risparmiare tempo. 59 € su Amazon Pro Riscalda e sterilizza fino a due biberon o vasetti

Mantiene perfettamente la temperatura

Si spegne automaticamente Contro Nessuno

4. Italbaby – Riduttore Gemellare per la culla

Scelto dalla redazione Italbaby - Riduttore Gemellare per la culla Ideale per i più esigenti Le creazioni Italbaby sono totalmente “made in Italy”. Il riduttore gemellare Gimmy si può adattare a tutti i tipi di lettino. Protegge i neonati in uno spazio comodo e ridotto, pratico e utile per i primi mesi dei gemelli. 99 € su Amazon Pro Traspirante e antisoffoco

Pratico e sicuro per tenere entrambi i bimbi in una culla

Si può adattare a tutti i tipi di lettino Contro Utile per i primi mesi

5. Laessig – Borsa Fasciatoio Gemellare

Da non perdere Laessig - Borsa Fasciatoio Gemellare Per tenere tutto a portata di mano Questa pratica e spaziosa borsa con doppio fasciatoio Twin Bag offre spazio sufficiente per riporre molte cose. 96 € su Amazon Pro Fasciatoio extra large e idrorepellente

Moltissimi scomparti

Portabottiglie isolato e rimovibile in formato XXL Contro Può risultare molto pesante

3 idee per un regalo ai genitori di gemelli

Vediamo una breve carrellata, invece, dei regali perfetti per i genitori di gemelli. Ecco 3 idee da non perdere.

1. Twin Mummy & Daddy – Set di tazze con gemelli

Per colazioni super Twin Mummy & Daddy - Set di tazze con gemelli Idea divertente per neogenitori Questo set di tazze è un regalo divertente e geniale per i neogenitori di gemelli. Pronti a nuove colazioni insieme. 20 € su Amazon Pro Dimensioni tazza: altezza - 9,8 cm, diametro - 8,5 cm

Ceramica bianca e lucida

3 modelli tra cui scegliere Contro Nessuno

2. Portachiavi Set per Gemelli per Mamma e Papà

Il più economico Portachiavi Set per Gemelli per Mamma e Papà Ideale per i nati nel 2022 Questo set è ideale per fare un piccolo regalo ai futuri genitori. Compra su Amazon Pro Ipoallergenico: in acciaio inossidabile lucido

Ogni portachiavi viene venduto in un sacchetto regalo in velluto

Disponibile in grigio chiaro e scuro Contro Nessuno

3. Maglietta Regalo per Gemelli “You Can’t Scare Me”