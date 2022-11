Le parole di Melissa Suffield che mostra la pancia a 3 anni dal parto

L'attrice britannica ha voluto contrastare la "Snapback Culture", l'aspettativa sociale per cui il corpo di una donna che ha appena dato alla luce un figlio debba tornare, il più in fretta possibile, al peso-forma di prima della gravidanza.

L’attrice britannica Melissa Suffield ha mostrato con orgoglio la sua pancia, quasi tre anni dopo aver dato alla luce suo figlio River. La 29enne, famosa per aver interpretato Lucy Beale nella soap opera della BBC, EastEnders, ha condiviso su Instagram alcuni scatti del suo corpo che porta i segni della gravidanza. A corredo delle immagini ha scritto: “Le donne non devono a nessuno una pancia piatta o addominali visibili“.

Nel post si vedono due fotografie: una della sua pancia a tre giorni dal parto e una 32 mesi (quasi tre anni) dopo. Mellissa Suffield le ha affiancato per mostrare come tra di esse non ci sia una grossa differenza. “Non devi ‘tornare indietro’. Non c’è un limite di tempo. Prendila con il tuo ritmo“, sono le scritte che compaiono mentre scorrono gli scatti.

News Mamme VIP "La pancia? C'è ancora. E va bene così". Paola Turani sul corpo post parto Paola Turani, mamma del piccolo Enea da 10 giorni, ha risposto su Instagram ad alcune domande sul corpo, sulla pancia post parto e su come sta affr...

Con queste parole l’attrice ha voluto contrastare la Snapback Culture, ovvero, l’aspettativa sociale per cui il corpo di una donna che ha appena partorito debba tornare, il più in fretta possibile, al peso-forma di prima della gravidanza. Un’ulteriore pressione per le donne, che arriva direttamente dai social media, dove influencer e modelle hanno dato via al trend dello “snapback”, mostrando i loro corpi perfetti poco dopo aver partorito.

Nella descrizione alle foto della sua pancia, Suffield ha poi aggiunto:

Il “grembiule della madre”, come è (orribilmente) noto. L’eternamente ricercato su Google “come perdere velocemente il grasso della pancia” o “come sbarazzarsi della pancia cadente” che finisce solo per scontrarsi con schemi pericolosi, interventi chirurgici e menzogne vere e proprie. La lotta per cercare di infilarsi nei jeans e la lotta, ancora più complicata, per trovare jeans da poter indossare senza fatica (spoiler, non esistono).

E poi, ha concluso: