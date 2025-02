Il Carnevale, quando si ha una famiglia, è un’occasione per divertirsi tutti insieme travestendosi in maniera abbinata: i più grandi in questo modo potranno ridiventare bambini per un giorno. Ci sono diversi tipi di costumi di Carnevale coordinati genitori e bambini in vendita online e nei negozi fisici, ma al tempo stesso non si devono tralasciare simpatiche proposte per il fai da te.

Sole, temporale e arcobaleno

Meduse

Tanti fiori

In questo caso bastano delle tute nere e delle sciarpe verdi come base. Poi ci vogliono dei cappellini da decorare con la carta crespa. Il vantaggio della carta crespa è che si può modellare, creando bordi particolari per fiori multipetali e giganteschi, a misura di essere umano. Magari la prima volta non verrà perfetto il risultato, ma vi servirà anche sbagliare una volta per acquisire manualità.

Cappuccetto rosso, la nonna e il lupo

Ratatouille

Pirati dei Caraibi

Un’idea simpatica per chi ha un figlio unico è che entrambi i genitori si travestano da pirati – uno dei due da Jack Sparrow ovviamente, con tanto di bandana e eyeliner – mentre il figlio può indossare un costume da pappagallo, coloratissimo e caldo per la stagione.

Dragon Ball

Famiglia Addams

Simpsons

Flintstones