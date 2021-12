The Radford Family è il nome "social" della famiglia più numerosa d'Inghilterra: 22 figli e 6.000 euro di regali spesi per Natale dai coniugi Radford

La storia de “The Radford Family” è nota al popolo del web e seguitissima sul social Facebook per i suoi numerosi componenti: ben 22 figli che, fa sapere la sig.ra Sue Radford, a Natale ha speso oltre 6.000 euro in regali.

Le festività natalizie sono un salasso per la famiglia Radford, e come biasimarli? Scopriamo di più sulla vita di questa famiglia decisamente anticonformista.

22 figli e 6000 euro in regali di Natale: ecco a voi “The Radford Family”

Un Natale in casa Radford all’insegna del divertimento, dell’amore, della condivisione ma anche dei tanti soldi spesi per far fronte ai 22 regali da far trovare sotto l’albero il 24 dicembre ai 22 figli di Sue e Noel Redford che insieme hanno messo su una famiglia di notevoli dimensioni, la prima così larga in Inghilterra.

Non solo le spese da affrontare per ciascun regalo ma, in mezzo, c’è tutta l’organizzazione del Natale. La Sig. Sue Radford ha raccontato su facebook che anche lo scorso Natale aveva affrontato una spesa simile per i suoi 22 figli: più di 5.000 euro spesi solo per i regali.

Per non parlare della carta per impacchettare ogni singolo dono: complessivamente i coniugi inglesi consumano circa 70 rotoli di carta da regalo ogni anno. Il padre di famiglia, Noel Radford, inoltre cucina quotidianamente per la famiglia compreso il pranzo di Natale ed anche qui non si scherza (con le porzioni).

Allora, qualcuno potrebbe chiedersi come facciano a mantenere finanziariamente questa mole di figli. Sue e Noel lo fanno attraverso la loro impresa familiare, la pasticceria The Radford Pie che parrebbe sostenere molto bene le spese economiche e le richieste necessarie dell’intera famiglia.

Su uno dei tanti video caricati in rete, la famiglia Radford risponde in merito alla ricchezza:

Essere ricchi significa per noi avere una grande villa, super car e qualche barca. Assolutamente non è così.

Il cuore centrale della famiglia più numerosa d’Inghilterra: i figli

Attualmente in casa Radford si vive in 19 più i due genitori. I figli maggiori della coppia, Chris, 31 anni, e Sophie 26, hanno lasciato “il nido” trasferendosi in un’altra casa, anche se spesso ritornano a far visita ai fratelli minori e ai genitori.

Regali di Natale a parte, la vita quotidiana per una famiglia di tali dimensioni non è facile da gestire. Seguire 22 figli di età diverse comporta uno spreco di energie giornaliere non indifferente ma anche tanta grande collaborazione da parte di tutti. In casa Radford, oggi, vivono:

Chloe, di 25 anni;

Jack, di 23;

Daniel, di 21;

Luke, di 20;

Millie, di 19;

Katie, di 18 anni;

James, di 17 anni;

Ellie, di 15;

Aimee, di 14;

Josh, di 13;

Max, di 12;

Tillie, di 10;

Oscar, di 9 anni;

Casper, di 8 anni;

Hallie, di 5 anni;

Phoebe, di 4 anni;

Archie, di 3 anni;

Bonnie di 2 anni e la piccola Heidie.

In tutta questa gioia, i coniugi Radford hanno perso un figlio, Alfie nel 2014, nato morto. Al di là dei 6 mila euro che mamma e papà Radford spenderanno (anche questo Natale) l’amore e la gioia di avere una famiglia così numerosa è la cosa più straordinaria che possa esserci e non si può comprare.