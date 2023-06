Perché far volare gli aquiloni è importante per i bambini

Far volare gli aquiloni è un'attività che non solo appassiona i bambini da sempre, ma che si rivela anche importante e utile, sotto molti punti di vista.

Gli aquiloni sono forse uno dei giochi più antichi del mondo, eppure ancora oggi esercitano la stessa attrazione sui bambini, per una serie di ragioni; storicamente, ne parla già Marco Polo nei suoi resoconti di viaggio, descrivendoli come destinati allo scopo divinatorio, e in effetti nei Paesi orientali ancora oggi non è difficile scorgere nel cielo nel cielo tantissimi aquiloni di forme diverse. In Europa l’uso dell’aquilone è invece più recente, quando la seta è stata sostituita con la carta.

L’aquilone ha avuto però anche un’utilità ben specifica: nel XVIII secolo, ad esempio, Benjamin Franklin lo usò per studiare l’elettricità atmosferica, mentre Guglielmo Marconi per i collegamenti radio tra Europa e America; i fratelli Wright, infine, lo impiegarono nella fase di studio e sviluppo del loro primo aeroplano.

Una volta passato al solo scopo ludico, l’aquilone conobbe un successo notevole che, come detto, dura ancora oggi. Perché quindi è un regalo ideale da fare ai bambini?

Perché regalare un aquilone?

Ci sono ragioni “simboliche” e non per regalare un aquilone a un bambino; l’aquilone è infatti simbolo di libertà, e quindi è un ottimo messaggio da dare ai più piccoli. Inoltre far volare un aquilone aiuta il bambino a sviluppare la capacità di coordinazione e di pensiero critico nel gioco.

Ma far volare un aquilone è anche un’ottima attività familiare, da fare all’aperto e che coinvolge tutti i membri della famiglia.

Tipologie e modelli di aquiloni per bambini

I migliori aquiloni per bambini sono certamente quelli a prisma, ma esistono vari modelli e tipologie; ad esempio, c’è l’aquilone diamante, probabilmente il più semplice, affidabile sia per la durata che per il volo, che può essere pilotato da chiunque. Questo tipo di aquilone è quindi adatto a chi è alle prime armi.

C’è poi il delta kite, altro design standard forse più diffuso persino degli aquiloni a diamante, a forma di triangolo, considerati un’ottima alternativa per i principianti perché non richiedono vento forte e sono semplici da pilotare. Generalmente presentano anche una coda alle estremità oppure al centro, che garantisce una maggiore stabilità.

Ci sono infine gli aquiloni acrobatici, usati per compiere, appunto, acrobazie in cielo, che però sono più adatti a piloti esperti o agli adulti.

A cosa fare attenzione

A cosa si deve prestare attenzione, quando si acquista un aquilone e lo si vuole far volare? Prima di tutto, alla qualità del materiale, motivo per cui conviene farsi consigliare da un esperto prima di procedere all’acquisto. Attenzione anche alla corretta lunghezza dei fili: generalmente è pari a 20 metri per gli aquiloni piccoli e a 30 per quelli grandi. I fili corti consentono però ai principianti di controllare meglio il volo.

Bisogna tenere presente che più un aquilone è grande, più lento sarà il suo volo, condizione ideale per chi è alle prime armi.

È molto importante mantenere la giusta distanza da biciclette, cavalli, tralicci elettrici, altre persone, ed entrare nei prati solo se l’erba è stata falciata, evitando inoltre terreni coltivabili. Qualora l’aquilone dovesse cadervi sopra, occorrerà tirare le corde per tirarlo fuori.

