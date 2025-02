Trascorrere San Valentino con i bambini può essere una sfida dal punto di vista organizzativo (non è semplice trovare idee stimolanti), ma al tempo stesso ci permette di rifuggire dagli stereotipi sul tema. Uno su tutti: l’arrivo dei figli spegne l’emozione di un amore fresco. Certo, a qualcuno sarà capitato anche, ma non è una regola e soprattutto per chi ha desiderato di diventare genitori o co-genitori, può trattarsi di un incremento numerico di quell’amore che si è provato la prima volta che ci si è detti innamorati del partner.

Un viaggio per tutti

Un’idea interessante consiste nel programmare una gita fuori porta che possa essere di gradimento per tutti. Non pensate quindi solo a divertimenti da adulti o riferimenti culturali che i bambini non possono ancora capire, ma scegliete attività che tutti possano godersi: un parco a tema, una meta sciistica, mercatini di Barbie e Lego, oppure musei interattivi o mostre che arrivino facilmente ai più piccoli (la pop art o artisti come Henri Matisse possiedono qualcosa che cattura l’attenzione di bimbi e bimbe). Per esempio, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si organizzano spesso giornate a tema Harry Potter.

Una giornata al luna park

Se vicino a dove vivete c’è un luna park, quella può essere una meta ideale per un San Valentino con i bambini. Salire su tutte le giostre non sarà solo una prerogativa dei piccini, ma sarà un modo per tornare piccoli a propria volta e riscoprire la gioia dell’infanzia insieme ai figli.

Al museo di storia naturale

I musei di storia naturale offrono spesso percorsi per bambini molto divertenti, volti all’esplorazione di flora e fauna ma con spasso. Senza contare che questi contenitori culturali possono offrire attività come volo di rapaci oppure ecosistemi protetti con fauna tropicale tutti da visitare. E alcuni dispongono anche di un planetario, in cui scoprire tutti i misteri dell’universo conosciuto.

Un pic nic nel verde

La stagione non sembra ancora offrire delle belle giornate a febbraio. Ma se il tempo è bello e c’è sole, un pic nic nel verde di un bosco a pochi chilometri da casa potrebbe essere una di quelle attività ideali per un San Valentino con i bambini. Scegliete la vostra meta – che può essere anche nei pressi di un lago o del mare – organizzate i vostri cestini per il pranzo al sacco e buon divertimento.

Scrivere il libro dell’amore

L’amore condiviso non solo nella coppia, ma in tutta la famiglia, è qualcosa di meraviglioso. E una famiglia può possedere tanti ricordi differenti dei propri momenti speciali. Un modo creativo per trascorrere il San Valentino è realizzare il proprio “libro dell’amore”, ben più che un album fotografico – ma le foto naturalmente ci saranno, eccome – in cui raccogliere con colla, cartoncini colorati e pennarelli, tutti i ricordi che vale la pena tramandare.

Cena e maratona di Dragon Ball

Ci sono cartoni animati che inevitabilmente piacciono a grandi e piccini. Uno di questi è sicuramente Dragon Ball – ma ce ne sono tantissimi altri, di ieri che vanno avanti ancora oggi, per esempio Sailor Moon o Goldrake. L’idea è quella di organizzare una maratona di cartoni, accompagnata da una cena d’asporto in cui ogni membro della famiglia scelga i propri piatti preferiti di sempre.

Giochi di società per tutte le età

Viviamo in un tempo in cui gli smartphone sembrano dominare qualunque forma di spasso. Ma i giochi di società non passano mai di moda. Per cui una serata di giochi in famiglia può contribuire a rafforzare i legami ma anche rilassare (soprattutto i più grandi). La scelta è ardua, e varia in base all’età dei presenti, ma esistono per esempio dei giochi a quiz educativi in cui i bambini affrontano gli adulti.