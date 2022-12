La violenza invisibile sui minori: in Italia il 91,4% degli abusi avviene in famiglia

Invisibile agli occhi è il titolo della nuova campagna lanciata dal CNR IRIB di Catania, insieme alla Società Italiana di Pediatria e Terre des Hommes, per sensibilizzare sulla dimensione epidemiologica della violenza sui minori in Italia. La situazione, infatti, è abbastanza preoccupante e i numeri confermano quanto sia urgente lavorare per la prevenzione di questo fenomeno.

Come si legge sul sito della SIP, in Italia sono 77.493 i minori in carico ai servizi sociali per maltrattamento. Secondo i dati sulla violenza infantile – provenienti dalla seconda Indagine Nazionale sul maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza, realizzata da Terre des Hommes e CISMAI, su mandato dell’AGIA (Autorità Garante per L’Infanzia e l’Adolescenza) – il 91,4% degli abusi avviene all’interno della famiglia. Dall’ultimo dossier indifesa, inoltre, emerge che nel 2021 il numero di minori vittime di reato ha superato i 6.000 casi (6.248).

“Gli abusi sui minori sono invisibili solo a chi non li vuole vedere“, questo il messaggio lanciato dalla campagna insieme alla frase: “Se vedi qualcuno, non girarti dall’altra parte“. Nel video mostrato alla presentazione ufficiale, che si è svolta il 1° dicembre presso la prestigiosa Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati in presenza delle Istituzioni, appare il volto di una ragazza, che pian piano cambia e mostra i segni della violenza. Le tre realtà storicamente impegnate nello studio, nella ricerca, analisi, e contrasto del fenomeno hanno deciso di unire le loro voci per porre l’attenzione su quella che è una vera e propria emergenza nel nostro Paese.

Durante l’evento, Enrico Parano, Responsabile Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica, CNR, sede di Catania, ha affermato:

Sappiamo che un bambino che subisce maltrattamenti e abusi, crescendo, tende a sviluppare, più frequentemente rispetto agli altri, comportamenti devianti, incluso comportamenti aggressivi, tendenza alla violenza e tendenza a reiterare nei confronti di terzi gli abusi subiti nell’infanzia: ciò che viene definito ciclo della violenza. All’IRIB CNR di Catania studiamo i meccanismi biologici e genetici che sottendono al ciclo della violenza: riuscire a capire come funzione “il sistema”, aiuterebbe a “controllarlo” ed a mettere in atto interventi preventivi e predittivi specifici e terapie mirate.

Annamaria Staiano, Presidente della Società Italiana di Pediatria, ha dichiarato:

I pediatri sono in prima linea nella prevenzione e nel contrasto al maltrattamento e all’abuso dei minori, in tutte le sue forme: dalla violenza fisica a quella psicologica e assistita. Durante la pandemia sono purtroppo aumentati i maltrattamenti tra le mura domestiche e di recente c’è stata una crescita degli adescamenti online pari al 33%, secondo i dati diffusi dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale. Oggi più che mai occorre uno sforzo corale per proteggere bambini e adolescenti da ogni forma di maltrattamento e abuso come testimonia questa importante campagna realizzata insieme a Terre des Hommes e CNR IRIB.

Mentre Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia Terre des Hommes, ha aggiunto: