Gli effetti del divorzio sui bambini: come aiutarli a seconda dell'età

Nel mondo di ogni bambino il divorzio dei genitori rappresenta un cambiamento importante e, molto spesso, traumatico. Quando viene comunicato ai più piccoli della famiglia che mamma e papà hanno intenzione di separarsi, entrano in gioco molti sentimenti contrastanti, che vanno dalla tristezza alla rabbia, fino all’ansia.

Bambino (1-6 anni) Gli effetti psicologici della separazione conflittuale sui bambini (e come tutelarli) Una separazione conflittuale può essere dolorosa non solo per la coppia ma anche per i figli. Ecco come tutelare i bambino dalle conseguenze.

La reazione a questa notizia è diversa a seconda dell’età di ciascun bambino e proprio per questo va presa in considerazione attuando strategie differenti quando si intende comunicare il divorzio, per aiutarli a capire la cosa e a comprendere il nuovo assetto familiare.

Effetti del divorzio dalla nascita ai 18 mesi

Durante la prima infanzia, i piccoli possono percepire le tensioni, senza chiaramente comprendere i motivi del conflitto. Per aiutarli vanno mantenute le loro abitudini, specialmente quelle del sonno e dei pasti, in modo che continuino a sentire stabilità e conforto dalla familiarità della routine quotidiana.

Effetti del divorzio dai 18 mesi ai 3 anni

Qui il legame principale è con i genitori, quindi qualsiasi grave interruzione nella sua vita familiare può essere difficile da accettare e comprendere. Mamma e papà dovranno fare in modo di continuare a collaborare per sviluppare routine normali e prevedibili che il loro bambino possa facilmente seguire. Importantissimo anche trascorrere del tempo di qualità insieme, magari leggendo libri e ascoltandosi a vicenda.

Effetti del divorzio dai 3 ai 6 anni

I bambini in età prescolare non capiscono il concetto di divorzio e non vogliono che i loro genitori si separino, non importa quanto sia teso l’ambiente domestico. Inoltre, questa è un’età in cui potrebbero credere di essere i responsabili della separazione. Mamme e papà dovrebbe qui fare in modo di tutto in modo aperto e positivo, aiutando i propri figli a comprendere gli stati d’animo, e ad esprimere i propri sentimenti Fondamentale è far sentire ai bambini che continueranno a vedere regolarmente il loro genitore non affidatario e che l’amore verso di loro non cambierà.

Effetti del divorzio dai 6 agli 11 anni

Se i bambini in età scolare potrebbero non comprendere il concetto di divorzio e sentirsi come se i loro genitori si stessero separando anche da loro. Potrebbero preoccuparsi di perdere il padre (o la madre) e fantasticare spesso che torneranno insieme. Non è inusuale che possano accusare i genitori di egoismo, esprimendo la loro rabbia in vari modi, sia comportamentali che psichici. Sia mamma che papà hanno qui il compito di ricostruire il senso di autostima e sicurezza del loro bambino, trascorrendo con lui del tempo di qualità, esortandolo ad aprirsi, parlando con lui, e rassicurandolo che nessuno dei genitori lo abbandonerà.