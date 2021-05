Gli effetti psicologici della separazione conflittuale sui bambini (e come tutelarli)

Una separazione conflittuale può essere dolorosa non solo per la coppia ma anche per i figli. Ecco come tutelare i bambino dalle conseguenze.

Si tratta spesso della maggiore preoccupazione dei genitori; la separazione o il divorzio è sempre un evento carico di stress, ma ogni bambino reagisce diversamente e alcuni possono superarlo prima degli altri.

Separazione conflittuale: come la vive un bambino?

Nel nostro Paese le separazioni si collocano poco sotto le 100.000 all’anno. Si tratta di un momento spesso doloroso soprattutto se ci sono dei figli. Inoltre, se i coniugi non vanno d’accordo fra di loro, la separazione può risultare sempre più difficile fino a diventare apertamente conflittuale.

In una separazione conflittuale, il momento più difficile per i bambini è quello nell’anno o nei due anni successivi alla separazione. In questo periodo di tempo, i bambini sperimentano una situazione di stress, in cui emergono rabbia, ansia e sfiducia.

C’è anche da dire che molti bambini sembrano riprendersi bene. Si abituano velocemente ai cambiamenti della loro routine quotidiana; crescono in pace e a loro agio nelle nuove sistemazioni abitative. Tuttavia, altri bambini faticano molto a tornare alla normalità. Questa piccola percentuale di bambini potrebbe gradualmente sviluppare dei problemi (anche per tutta la vita) dopo la separazione o il divorzio dei genitori.

Una separazione conflittuale crea turbamento per tutti, ma in particolare per i bambini la situazione può scaturire grande preoccupazione, confusione e frustrazione. I bambini più piccoli spesso faticano a capire perché devono fare avanti e indietro tra due case. Potrebbero pensare che, se i loro genitori smettono di amarsi, allo stesso modo un giorno smetteranno di amare loro.

Servizi e diritti La mediazione familiare (un aiuto per genitori e figli) spiegata dall'avvocato La mediazione familiare è un percorso che avviene dopo un divorzio, che mira a far prendere ai genitori le migliori decisioni per i figli.

Separazione conflittuale: come tutelare i bambini?

I genitori giocano un ruolo importante e talvolta decisivo per aiutare i bambini ad affrontare al meglio la situazione. Ecco alcune strategie che aiutano i bambini a ridurre il peso psicologico della separazione dei genitori.

Costruire un clima pacifico .

Un conflitto intenso tra i genitori aumenta nei bambini lo stress . Un’aperta ostilità , fatta di urla e minacce l’uno verso l’altro è stata collegata a problemi comportamentali nei bambini.

. Un tra i genitori nei bambini lo . Un’aperta , fatta di urla e minacce l’uno verso l’altro è stata collegata a nei bambini. Evitare di coinvolgere i bambini .

Coinvolgere i bambini chiedendo loro, per esempio, quale sia il genitore con cui preferiscono vivere è inappropriato. I bambini sperimenteranno solamente maggiore ansia e stress.

. Coinvolgere i bambini chiedendo loro, per esempio, quale sia il genitore con cui preferiscono vivere è inappropriato. I bambini sperimenteranno solamente maggiore ansia e stress. Mantenere una relazione sana .

Una relazione genitore-figlio salutare aiuta i bambini a sviluppare l’ autostima e il senso di autoefficacia. Una comunicazione positiva , fatta di calore e bassi livelli di conflitto potrebbe aiutare i bambini ad abituarsi al divorzio.

. Una genitore-figlio aiuta i bambini a sviluppare l’ e il senso di autoefficacia. Una , fatta di calore e bassi livelli di conflitto potrebbe aiutare i bambini ad abituarsi al divorzio. Far sentire i bambini sicuri .

La paura dell’abbandono e le preoccupazioni per quello che deve accadere causano grande ansia nei bambini. Far sentire il bambino amato e al sicuro diminuisce il rischio di vivere la sensazione di abbandono e sviluppare problemi per la sua salute mentale.

. La paura dell’abbandono e le preoccupazioni per quello che deve accadere causano grande ansia nei bambini. diminuisce il rischio di vivere la sensazione di abbandono e sviluppare problemi per la sua salute mentale. Rivolgersi a un professionista.

Ridurre il livello di stress dei genitori aiuterà automaticamente a diminuire anche quello dei bambini. Prendersi cura di sé e chiedere un aiuto esterno a un professionista favorisce la serenità dell’adulto e del bambino.

Servizi e diritti Coronavirus: cambiano i diritti dei genitori separati? La risposta dell'avvocata Coronavirus e diritti dei genitori separati: si può continuare a vedere il figlio anche con le misure di contenimento in atto?

Rischi e conseguenze

Ecco i principali rischi che incorrono i bambini che vivono la separazione conflittuale dei propri genitori.