Anche in Italia arriva il vaccino Pfizer per bambini della fascia di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L'annuncio è arrivato dal presidente del Cts Locatelli all'Italia: “Entro Natale vaccino Pfizer anche in Italia”.

Dopo il via libera della FDA negli Stati Uniti a procedere all’immunizzazione contro il Covid dei bambini dai 5 agli 11 anni arriva il responso anche in Italia con l’imminente annuncio da parte di Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) che ha dichiarato: “Entro Natale vaccino Pfizer anche in Italia”.

A confermare la sicurezza del vaccino Covid di Pfizer sui minori di 11 anni anche l’agenzia europea del farmaco (Ema).

Locatelli: “Entro Natale vaccino Covid Pfizer ai bambini tra i 5 e gli 11 anni”

Il presidente Locatelli, intervistato a “Buongiorno”, programma in onda su Sky Tg24, ha affermato l’efficacia e la sicurezza del vaccino Covid Pfizer per la fascia d’età 5-11 anni, dichiarando:

Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti dalla FDA e Cdc. Entro Natale sarà disponibile anche in Italia.

La campagna vaccinale contro il Covid, dunque, interesserà anche i più piccoli. Questo perché la situazione pandemica in Italia seppur migliore rispetto ad altri Paesi europei, non si è ancora arrestata. Infatti, in merito a ciò, Locatelli sottolinea:

Vi è un incremento di circolazione virale che in alcuni Paesi europei ha avuto impatto sui servizi, in Italia la situazione è significativamente più favorevole grazie ai vaccini e al mantenimento delle misure non farmacologiche come uso delle mascherine e distanziamento. Non dobbiamo abbassare la guardia, come dimostra quello che è successo in Friuli.

“Un vaccino sicuro”. L’ok anche dall’Ema

Il medico Locatelli fa sapere l’importanza di immunizzare dal Covid anche i bambini dai 5 agli 11 anni, in parte perché i bambini vanno protetti dalle manifestazioni aggressive o prolungate di Covid, seppur rare per questa fascia d’età, ma anche per un fattore sociale che permetterebbe loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e contribuire, così, a ridurre la circolazione del virus.

Locatelli, aggiunge, riferendosi all’Ema:

Credo che siano buonissime ragioni per vaccinare i bambini e credo che l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) possa arrivare ad una valutazione e ad una approvazione entro fine mese, prima metà di dicembre. A quel punto lì potremo partire. Sappiamo tutti poi quanto, di fatto, Ema sia molto veloce ecco perché dire “entro Natale” sia un’ipotesi fattibile.

Inoltre, nella circolare Regioni n° 4175 del 4 novembre 2021, “Indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale”, il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo scrive: