Jessica Biel ha condiviso delle rare foto dei suoi figli mentre sono intenti a giocare con il papà, il marito Justin Timberlake. In occasione di San Valentino 2024 l’attrice, 41 anni, ha pubblicato la serie di scatti su Instagram in un dolce post accompagnato dalla scritta: “San Valentino x3” e una serie di cuori.

Nella prima foto, Justin Timberlake tiene in braccio il figlio più piccolo, Phineas, di 3 anni e mezzo, mentre nella seconda si prepara a sciare insieme al più grande, Silas, di quasi 9 anni. Nella terza, invece, i due bambini sono fotografati di spalle mentre fanno colazione insieme.

Proprio in questi giorni Biel e Timberlake si trovano infatti in vacanza sulla neve insieme ai loro figli, e non mancano di postare foto e video dei loro momenti più divertenti.

Sempre in occasione di questo San Valentino, infatti, il cantante ha condiviso un video registrato insieme alla moglie mentre i due vanno in slittino, scrivendo: “L’amore a prima vista non si limita alla prima volta che guardi la tua persona. Me lo fai credere tu… perché ogni volta che ti guardo, mi innamoro sempre più di quanto avrei mai potuto immaginare. Ogni giorno che condivido con te mi ricorda quanto sono fortunato a vivere l’amore senza limiti o condizioni. Mi fai ridere come un bambino e ti amo con una forza che mi sorprende”.

News La tenera lettera di San Valentino di Leone Lucia Ferragni per mamma e papà Il figlio di Chiara Ferragni e Fedez ha dedicato un dolce pensiero ai suoi genitori per la festa degli innamorati.

I due si erano sposati nel 2012 dopo 5 anni di relazione e, tre anni più tardi, avevano dato il benvenuto al primo figlio Silas. Nel 2020, invece, era venuto alla luce il piccolo Phineas. In una dedica Instagram per la festa del papà 2022, l’attrice aveva scritto: “Per il mondo sei un papà. Ma per la tua famiglia, tu sei il mondo. Non so chi l’abbia detto, ma chiunque sia stato, aveva proprio ragione. Ti amiamo, tesoro. Grazie per essere il nostro tutto”. Dedica ricambiata dal cantante, che l’anno successivo aveva scritto alla moglie queste parole: “Mamma, compagna, brillante, bella, tosta… Ci sei sempre per me e per i ragazzi, non importa l’ora del giorno o della notte. Ti rispetto e sono più che grato che tu sia nostra. Ti amiamo, mamma!”.