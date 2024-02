Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram il messaggio di San Valentino di suo figlio Leone Lucia Ferragni. A pochi giorni dalla festa degli innamorati, il figlio dell’imprenditrice e di Fedez ha scritto un tenero biglietto per i suoi genitori.

“A mamma e papà, buon San Valentino da Leo”, recita la card, che in copertina ha un cuore pitturato in stile patchwork. “Il biglietto di San Valentino di Leone per mamma e papà”, scrive l’imprenditrice digitale a corredo.

Recentemente, il piccolo Leone Lucia era salito agli onori della cronaca per essere stato minacciato da alcuni hater di Fedez. Sceso in campo insieme al calciatore Theo Hernandez come mascotte del Milan, il figlio del rapper era stato preso di mira da alcuni utenti che gli avevano anche rivolto auguri di morte.

“Leone è solo un raccomandato, gli altri genitori non si avvicinano così al campo a fare il video”, “Ancora una volta esposto dai genitori, neanche si vede che è spaventato… un giorno che ricorderà per sempre”, “Ovvio che sia in campo, lui è ‘il figlio di’”, era il tenore di molti commenti, ai quali Fedez aveva risposto per le rime.

“Troppo facile da dietro uno schermo senza assumersi le responsabilità di ciò che si scrive. Vi giuro su quello che ho di più caro che scoprirò chi siete, conigli infami”, aveva commentato in alcune storie Instagram. “E voi pensate che io non riuscirò a sapere chi siete? No, no, ragazzi non funziona così. Ma vogliamo accelerare le cose? A me non interessa denunciarvi. A me la denuncia serve solo per sapere chi siete. Ditemelo voi, sapete dove abito, venite sotto casa mia”, aveva detto il rapper.

“(…) Nel momento in cui toccate i miei figli allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio”, aveva poi concluso.