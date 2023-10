Come da tradizione, i Ferragnez hanno mostrato su Instagram i loro vestiti per la festa più spaventosa dell’anno.

Chiara Ferragni e Fedez si preparano a festeggiare Halloween: come ormai ogni anno, anche questa volta i Ferragnez hanno mostrato ai propri follower i loro travestimenti, con alcuni scatti postati su Instagram in compagnia dei figli Leone e Vittoria.

Come già successo gli anni scorsi, anche quest’anno i Ferragnez hanno optato per un look non molto spaventoso, scegliendo di travestirsi da personaggi del videogioco Super Mario. Come si può vedere nella carrellata di foto postata dall’imprenditrice stessa, infatti, Leone si vestirà da Mario, Vittoria sarà invece la Principessa Peach, mentre Chiara Ferragni interpreterà Luigi e Fedez Toad. Presente all’appello anche Paloma, la nuova cagnolina di casa, vestita come l’antagonista Browser.

“Super Mario family”, scrive l’imprenditrice a corredo della carrellata di scatti mentre, nelle storie, fa intuire il motivo del travestimento: “Il sogno di Leone si è avverato”.

News Il Tuo Bambino Chiara Ferragni e Vittoria con costumi matchy matchy a Ibiza in versione gemelle I Ferragnez al completo sono volati sull'isola spagnola per trascorre le vacanze estive: appena arrivati nella nuova dimora mamma e figlia hanno sf...

E, come ogni anno, sono tantissimi i commenti dei fan: “Vittoria una perfetta Principessa Peach”, scrive Cristina Fogazzi, conosciuta sui social come l’Estetista Cinica. “Chiara vestita da Luigi è la cosa più bella che vedrete oggi”, “Grandissimi”, “Vitto sempre più uguale al suo papà… stupendi tutti!”, sono solo alcuni dei messaggi che si trovano sotto al post. E non mancano le critiche: in molti, infatti, si sono lamentati per il fatto che i costumi non facciano paura: “Ma perché c’è la tendenza a scambiare Halloween con Carnevale?”, scrive un utente.

Ma non è tutto: in occasione dell’avvicinamento della festa, infatti, Chiara Ferragni ha deciso di condividere un post con alcuni travestimenti di Halloween degli scorsi anni, da sola e con la sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nelle foto condivise vediamo quindi i Ferragnez, insieme a Leone e Vittoria, vestiti da famiglia Addams, da Pikachu, da personaggi di Toy Story, oltre a una foto dell’imprenditrice da sola, nella quale è vestita da Christina Aguilera nell’iconico video di Dirrty.