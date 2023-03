Roberto Cavalli papà a 82 anni, la madre è la modella Sandra Nilsson

Photo by Gareth Cattermole/Getty Images for Vogue & The Dubai Mall

Fiocco azzurro in casa Cavalli. Roberto Cavalli è diventato papà di Giorgio, frutto dell’amore con la modella di origine svedese Sandra Nilsson-Bergman, 38enne a cui è legato da 15 anni. In un primo momento non erano mancate le malelingue che avevano messo in dubbio il loro sentimento, ma entrambi con i fatti hanno smentito tutti. Nel 2015 lo stilista ha deciso di donarle come pegno d’amore l’isola di Stora Rullingen, in Svezia, del valore di circa 2 milioni di euro.

La nascita è avvenuta in realtà la scorsa settimana, ma la coppia ha preferito non rendere nota la data precisa in cui il neonato è venuto alla luce. Il designer ha raccontato a Novella 2000 perché lui e la compagna abbiano scelto questo nome, che ha per lui un significato ben preciso: “L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni – sono state le sue parole al settimanale -. Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due anni. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”.

Roberto Cavalli ha altri cinque figli, tutti ormai adulti. Dalle sue prime nozze con Silvanella Giannoni (durate dal 1964 al 1975) sono nati Tommaso e Cristiana. Dal secondo matrimonio con Eva Duringer, convolata a nozze con lui nel 1980 (lei è stata a lungo anche collaboratrice con la casa di moda) sono invece nati Rachele, Robin e Daniele.

Lo stilista a Sandra hanno in comune la passione per la moda. La donna, infatti, ha iniziato a lavorare come modella a soli 14 anni, grazie a un talent scout che aveva notato la sua bellezza semplice. Ben presto ha iniziato a mettersi alla prova partecipando a diversi concorsi di bellezza, che ha vinto in più occasioni: è il caso di Miss Siren, Miss EU, Miss World Bikini Model e Miss Hawaiian, a cui si è aggiunta la fascia di donna più bella di Svezia nel 2006.