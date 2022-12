Partorisce dopo un volo di 11 ore, non sapeva di essere incinta: la storia di Tamara

Una donna, identificata con il nome di Tamara, ha dato alla luce un bambino mentre si trovava su un aereo per un volo intercontinentale della durata di 11 ore, partito da Guyaquil, in Ecuador, e diretto in Europa, ad Amsterdam. Il suo programma di viaggio prevedeva l’arrivo in Spagna, con uno scalo appunto nella città olandese. Non tutto è andato però secondo i suoi piani. Tamara, infatti, ha partorito un bambino, ma per lei è stata una vera e propria sorpresa: come lei stessa ha dichiarato, infatti, la neo mamma non sapeva di essere incinta.

Secondo quanto riporta la stampa olandese, nel corso del viaggio ha iniziato ad avvertire forti dolori alla pancia, che l’hanno spinta ad andare in bagno con la speranza che il problema si risolvesse nell’arco di pochi minuti. Prima di arrivare a terra, due medici e un’infermiera, che si trovavano a bordo, hanno provato ad assisterla e a tranquillizzarla e di questo lei non può che essere loro riconoscente.

É stato un portavoce dell’ospedale olandese, che aveva assistito alla scena, a raccontare l’accaduto al quotidiano locale NL Times: “Poche ore prima di atterrare nei Paesi Bassi, le faceva male lo stomaco e ha deciso di andare in bagno. Con grande sorpresa, dopo due contrazioni, si ritrovata improvvisamente con un bambino tra le mani”.

La donna ha rivelato a tutti che nell’arco di tutti i nove mesi non aveva mai sospettato di essere incinta. Il nome che lei ha scelto per il figlio ha un motivo particolare, Maximiliano, come uno dei due medici. Nonostante lo spavento inevitabile provato per la situazione, tutto si è risolto per il meglio: “Sia Tamara che Maximiliano sono fortunatamente in buona salute – questo è quanto riferito dall’ospedale Spaarne Gasthuis in una nota ufficiale -. Il team del reparto maternità ha fatto tutto il possibile per garantire che entrambi ricevessero cure adeguate e aiuto con le pratiche burocratiche necessarie per Maximiliano. Madre e figlio infatti si recheranno quanto prima a Madrid”.​