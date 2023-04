È nata la figlia di Louis e Marie Ducruet: il Principato di Monaco è in festa

Fiocco rosa nel Principato di Monaco, dove Louis Ducruet e Marie Chevallier, il primogenito della principessa Stephanie e la donna con cui è sposato dal 2019, sono diventati genitori per la prima volta. Il primo a comunicare la nascita era stato lo zio del neopapà, Alberto II di Monaco, con un annuncio ufficiale: “Mio nipote Louis Ducruet e sua moglie Marie hanno la gioia di essere genitori di una bambina“.

Il lieto evento è avvenuto il 4 aprile 2023, ma solo ora, a distanza di qualche giorno, la coppia ha deciso di mostrare la bimba (pur senza fare vedere, almeno per ora, il volto), attraverso i rispettivi profili social, oltre a comunicare quale sia il nome che è stato scelto per lei.

“La nostra piccola famiglia si è ingrandita con l’arrivo della piccola Victorie” hanno scritto entrambi a corredo dello scatto.

L’annuncio della gravidanza della donna era arrivato a novembre 2022 con un altro post Instagram a firma di Louis Ducruet e Marie Chevallier, in cui i due erano insieme al loro cagnolino, che considerano parte della famiglia. Non a caso, avevano scelto un messaggio particolare per dare la notizia: “Sarò presto un fratello maggiore“, così si leggeva nella pettorina che indossava l’animale. La didascalia che accompagnava la foto invece era la seguente: “Un’avventura sta per iniziare“.

Questa è la prima nipote per Stephanie di Monaco, diventata nonna a 58 anni e terzogenita di Grace Kelly e Ranieri III. Louis Ducruet è il primogenito della principessa, nato dal suo matrimonio con la sua ex guardia del corpo Daniel Ducruet, da cui ha avuto anche Pauline, che oggi ha 28 anni. Quattro anni dopo, invece, la donna è diventata mamma per la terza volta di Camille, frutto della relazione con un’altra ex guardia del corpo, Jean Raymond Gottlieb. I due non si sono però mai sposati, proprio per questo Camille non rientra nella linea di successione della famiglia reale monegasca. Il fratello, invece, è il quindicesimo in ordine di eredità.