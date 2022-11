Stephanie di Monaco diventa nonna: il figlio Louis presto papà

Stephanie di Monaco sarà nonna per la prima volta. Il suo primogenito Louis, nato dal matrimonio ormai finito con Daniel Ducruet, sarà infatti genitore per la prima volta insieme alla moglie Marie Chevallier. È stato proprio il ragazzo, che oggi ha 29 anni come la futura mamma, a dare l’annuncio tramite il suo profilo Instagram con uno scatto in cui compare in compagnia della consorte e del loro cane, che per l’occasione indossa una pettorina con la scritta “Presto sarò un fratello maggiore“. A corredo dello scatto lui ha inserito la frase “Un’avventura sta per iniziare“, da cui si intuisce la forte emozione che loro stanno provando in questo momento.

Le prime voci di una possibile gravidanza di Marie Chevallier avevano iniziato a circolare negli ultimi giorni, in occasione della presenza dei due coniugi ai festeggiamenti per la Giornata Nazionale del Principato, a cui erano stati invitati nonostante il ragazzo non abbia titoli nobiliari. I più attenti, infatti, avevano notato in lei un accenno di pancino, ma entrambi avevano preferito restare in silenzio, forse in attesa di trovare il momento ideale in cui confermare la novità in arrivo.

Il figlio di Stephanie di Monaco e la consorte si sono conosciuti nel 2012 in una discoteca, ma hanno poi avuto modo di approfondire il loro rapporto e innamorarsi quando sono diventati compagni di corso al college. Nel febbraio 2018 era poi arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio, mentre si trovavano in una spiaggia in Vietnam. Lui aveva voluto curare ogni dettaglio per rendere quel momento ancora più speciale: il fatidico sì è stato poi pronunciato l’ultimo weekend di luglio del 2019 in una cornice d’eccezione come quella della Cattedrale di Monaco, la stessa in cui nel 1956 si erano giurati amore eterno i nonni dello sposo, Ranieri di Monaco e Grace Kelly.

Entrambi sognano di avere una famiglia numerosa, proprio per questo il bambino/a potrebbe essere il primo di lunga serie. Non si sa quando sia previsto il lieto evento, ma il periodo più probabile sembra essere la primavera del 2023.