L'annuncio della gravidanza di Nadia Terranova su Instagram è semplice e conciso ma racchiude in sé la forza dell'amore in poche parole

L’annuncio della sua gravidanza è una poesia che Nadia Terranova, scrittrice siciliana, ha voluto condividere con i suoi follower sul suo profilo Instagram.

Poche parole che sanno di futuro e amore, un inno alla vita ma anche alla semplicità raccolta in poche parole che, in sé, sprigionano la forza di una futura mamma.

Nadia Terranova è autrice di Gli anni al contrario, il suo primo romanzo edito nel 2015 dalla casa editrice Einaudi, che è stato accolto positivamente dal pubblico e soprattutto dalla critica, vincendo numerosi premi, tra cui il Bagutta Opera Prima, il Premio Brancati, e l’americano The Bridge Book Award.

Secondo un articolo pubblicato da La Repubblica, Gli anni al contrario è tra i dieci romanzi italiani più belli usciti nel decennio 2009 – 2019. Insomma, Nadia Terranova, classe 1978, messinese di origine ma romana di adozione, non solo è una professionista creativa e di successo ma, ora, anche una futura mamma.

Infatti, la notizia è appena apparsa sul profilo della scrittrice stamattina quando, in un’unica riga che accompagna una foto che la ritrae sul letto in compagnia del suo gatto, ha annunciato al mondo social di essere in attesa di un bebè.

Nella didascalia che fa seguito al post si legge:

La vita, intanto, scrive romanzi paralleli. #settimomese

#VeneresuLuna

Come si capisce dall’hashtag (#settimomese) la gravidanza di Nadia Terranova è già in fase avanzata. La scrittrice, infatti, parrebbe già essere entrata nell’ultimo trimestre di gravidanza. Il parto, dunque, sarebbe previsto per la prossima imminente primavera, così come un fiore che aspetta solo di sbocciare sotto l’abbraccio caldo del sole.