È nato il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti: la dolce foto di benvenuto

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sono diventati genitori. Il 21 giugno 2022, proprio nel solstizio d’estate è nato il piccolo Edoardo, il primo figlio della coppia. A dare la bella notizia sono stati proprio i neo mamma e papà con un post Instagram.

“Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”, recita la caption della serie di foto sul suo profilo di Francesca Ferragni, in cui mostra il neonato, mentre Riccardo Nicoletti li abbraccia teneramente entrambi, mentre indossa ancora il camice sterile della sala operatoria.

Sotto il post sono migliaia i commenti di auguri e congratulazioni per questa nascita tanto attesa, di cui i follower hanno seguito la gravidanza passo passo. Tra i primissimi messaggi spuntano quelli di Chiara Ferragni, sorella della neo mamma e zia per la prima volta, che oltre a scrivere “Siete stupendi”, dà il benvenuto al nipotino. E poi ancora Fedez che mette un cuore Marina Di Guardo, nonna per la terza volta: “Siete l’amore”.

Per questa nascita la famiglia intera di Francesca Ferragni era in trepidante attesa, sin da quanto la dentista annunciò di aspettare il suo primo figlio alla fine di dicembre 2021. Da allora su Instagram ha condiviso un po’ tutto di questi nove mesi: dalle foto delle prime ecografie, sino alla rivelazione del sesso del bambino.

A spoilerare il nome, invece, è stata Chiara Ferragni in occasione del baby shower a sorpresa organizzato per la sorella minore. Durante un discorso commosso, l’imprenditrice digitale ha dedicato parole dolcissime al suo nipotino in arrivo, ma tra una lacrima e l’altra disse appunto che si sarebbe chiamato Edoardo.