Tori Roloff, la star di Little People, Big World ha aggiornato i suoi fan su Instagram con un post sulla sua terza gravidanza che ha commosso i follower per la dedica molto toccante:

Cresci, piccolo, cresci!

Uno scatto intimo, in bianco e nero, che ha come protagonista il suo pancione.

La star televisiva Tori Roloff nel post pubblicato giovedì scorso sul suo profilo Instagram, ha voluto sottolineare, così come ripreso anche da pepole, la bellezza della sua gravidanza concentrando i suoi pensieri su come il suo corpo è in grado di far crescere un bambino. Roloff, ha aggiunto:

Amo già così tanto questa ragazza.

All’inizio di gennaio, Roloff, già mamma di Jackson Kyle, 4 anni, e Lilah Ray, 2, avuti con il marito Zach Roloff, ha parlato delle difficoltà che sta vivendo con la sua gravidanza.

In un selfie allo specchio pubblicato sulle sue storie di Instagram, ha condiviso con i suoi fan il il pensiero che “crescere un essere umano è difficile”:

A volte faccio fatica ad accettare il mio aspetto durante la gravidanza.

In un’altra storia postata di recente, infatti, si nota l’abbigliamento extra large di Tori Roloff tanto che la didascalia che accompagna l’immagine recita:

Questo è quello che indosso a una cena perché sono a disagio con i vestiti normali. Sto cercando di amarmi durante la gravidanza, perché i nostri corpi sono pazzi. Giusto?

“Dopo l’aborto non è stato facile riprendere in mano la vita”

Dopo l’annuncio della sua terza gravidanza, Tori e Zach Roloff avevano condiviso alcuni selfie insieme a tutta la famiglia e in uno scatto postato su Instagram si leggeva:

Siamo così entusiasti di condividere alcune notizie interessanti! Baby Roloff si unirà a noi questa primavera e siamo così grati a Dio per questo dolce dono!

La notizia è arrivata dopo che Tori Roloff subì, nel marzo scorso, un aborto spontaneo alla sesta settimana di gravidanza. Condividendo la perdita in un post sui social, aveva scritto: