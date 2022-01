In attesa di terminare la sua gravidanza, Levante risponde alle domande delle mamme che le chiedono consigli sul suo look premaman. La stories su Instagram

Levante è alla sua prima gravidanza e nell’attesa (prossima) di poter finalmente abbracciare il suo bebè, su Instagram risponde alle mamme che le chiedono incuriosite consigli sul suo look nei mesi della gravidanza.

Scopriamo quali sono, secondo la cantante siciliana, i must have dell’abbigliamento premaman e i consigli dedicati alle future madri attraverso la stories appena pubblicata.

La risposta di Levante alle mamme che le chiedono consigli sul look in gravidanza

La stories postata da Levante in queste ultime ore sul suo profilo Instagram è un modo carino e gentile della cantante di rapportarsi alle altre mamme che le hanno domandato delucidazioni e consigli sul suo modo di vestire in gravidanza. Levante, ha così deciso di pubblicare la sua risposta che pare sia stata molto apprezzata dalle donne in attesa di un bambino.

Perdonate la parentesi infomamma: alcune future mamme mi chiedono dei miei look durante questi mesi di gravidanza. Ho comprato solo due jeans con il fascione elastico che va dalla vita bassa fin sotto il seno. Per il resto il mio armadio è sempre stato pieno di roba oversize e XXXL: vestitini morbidoni e maglioni larghi tre volte me.

Levante: “Indosso gli stessi pantaloni di quando non ero incinta”

Nel post pubblicato la cantante ha spiegato il motivo del perché nel suo guardaroba non vi sono capi nuovi in stile premaman. Tutto risiede nel fatto che Levante già prima di rimanere incinta vestiva un abbigliamento “comodo”.

Un esempio, come lei stessa fa sapere, è dato dalla foto che sul Social ha postato: un pantalone di velluto a costine indossato quando ancora non era in attesa del suo primogenito e un’altra foto precedente dove la cantante sicula indossa gli stessi pantaloni ma con il pancione.

Nella stories, Levante parla anche della trasformazione che il suo corpo ha subito nei mesi della gravidanza e della sua scelta personale di non comprare ulteriori capi d’abbigliamento per non “sprecare” denaro inutilmente in qualcosa che poi non avrebbe più usato.