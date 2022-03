Laura Miola: mamma bis. L'importanza di normalizzare maternità con disabilità

Laura Miola è diventata mamma per la seconda volta: lo scorso 26 febbraio è nato Andrea e con queste parole dà la notizia sui social:

26 febbraio alle ore 20:37. Il mio cuore scoppiava di gioia per la seconda volta. Benvenuto mio piccolo Andrea 💙

Laura Miola e la malattia

Laura è affetta da una malattia, la neuropatia periferica, che l’ha costretta sulla sedia a rotelle. La diagnosi è arrivata sin da bambina, ma Laura è riuscita a scoprirne la causa solo 24 anni dopo; era il 2014 quando i medici hanno dato un nome alla patologia che l’ha colpita togliendole la possibilità di camminare: ossia la malattia di Charcot-Marie-Tooth.

In tutti questi anni, Laura e il marito non hanno mai nascosto il loro desiderio di avere dei bambini, ma non sapevano se la malattia fosse trasmissibile, fino a quando un neurologo di Milano ha dato la conferma che tanto aspettavano, e come dichiarato in un’intervista con la nostra Redazione:

La patologia è sì genetica ma recessiva. Visto che mio marito è sano non si manifesta ai nostri figli: è stato il giorno più bello per me perché ho ricevuto la risposta che desideravo.

Laura Miola mamma con disabilità

Laura Miola è una mamma con disabilità, che dal 2011 ha iniziato la sua nuova vita sulla carrozzina. Donna e mamma bis, che con i suoi 93 mila follower su Instagram ha deciso di raccontare la sua storia sul web. L’obiettivo? Normalizzare la sua malattia, ed essere di supporto a tutte le donne disabili poiché il confronto con esperienze simili può essere di aiuto per riuscire ad affrontare i propri timori e incertezze.

L’obiettivo di Laura è proprio quello di mandare un messaggio di forza e positività, e ricordare che, anche se disabile, la sua vita è normale così come la vita di tutte le altre donne. Raccontare la sua quotidianità sui social è per Laura un modo di trasmettere energia e carica, e ricordare l’importanza di apprezzare la vita a 360° nonostante le difficoltà.