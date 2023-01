"Due cose sbagliate ne fanno una giusta": l'improvvisato outfit premaman di Blake Lively

“Chi ha detto che due cose sbagliate non ne facciano una giusta?”. Blake Lively, incinta del suo quarto figlio insieme al marito Ryan Reynolds, sembra stare vivendo serenamente la sua quarta gravidanza, divertendosi anche ad abbinare alcuni abiti che, inevitabilmente, non le vanno più. In un’Instagram Story, la star di Gossip Girl ha mostrato ai follower il suo improvvisato outfit premaman, una combinazione originalissima – e comunque molto riuscita – di due capi che non riusciva più a chiudere attorno al suo pancione in crescita.

L’attrice 35enne ha pubblicato una foto in cui indossava un abito nero con pois bianchi, lasciato aperto sopra a un’elegante gonna nera in velluto. “Quando la zip sul retro della gonna non si chiude e non riesci ad abbottonare il tuo abito sul davanti, indossali entrambi!“, ha scritto Blake Lively come descrizione alla storia. A completare il look, una collana di perle e un sorriso smagliante, testimone della sua gioia.

Il risultato è davvero speciale. Lively e Reynolds avevano annunciato di aspettare il loro quarto figlio a settembre del 2022. Insieme, sono già genitori di James, 8 anni, Inez, 6, e Betty, 3.

Nel 2020, l’attrice aveva dichiarato che era molto contenta di essere una madre ad Harper’s Bazaar. Reynolds ha invece recentemente condiviso la sua decisione di abbandonare per un po’ la recitazione, per concentrarsi sulla paternità.