Vittoria Deganello: "È dura affrontare la gravidanza da single"

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha annunciato sui social di essere in attesa di un figlio (non si sa ancora se maschio o femmina), che dovrebbe venire alla luce ad aprile 2023. Il papà del nascituro non è al suo fianco e questo rende la situazione non semplice.

Il pubblico televisivo ricorda certamente Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e donne, dove era stata la scelta del tronista Mattia Marciano, con cui aveva poi iniziato una storia d’amore, che si è conclusa nel 2018, pochi mesi dopo la fine dell’esperienza in Tv. Oggi la sua vita è profondamente cambiata e sta per diventare mamma per la prima volta.

È stata lei stessa a dare l’annuncio attraverso il suo profilo Instagram con un post in cui ha mostrato il momento in cui si è sottoposta all’ecografia, una delle fasi più attese per chi è in gravidanza, soprattutto quando la si sta affrontando per la prima volta.

“Sei risorsa sei il cielo e sei il mondo. Io e te…. Ti amo”. – ha scritto lei a corredo del post. Inevitabilmente, la frase “Io e te” lascia intuire cosa stia accadendo, ovvero alla decisione di affrontare tutto da sola, senza la presenza del futuro papà al suo fianco. Lei non ha voluto rivelare il nome, ma diversi indizi fanno pensare che si tratti di Alessandro Murgia, calciatore che in passato ha militato nella Lazio e oggi nelle file della Spal. Nell’ecografia si nota anche la data di inizio gravidanza, il 19 luglio, che coinciderebbe con il periodo in cui si sono diffuse le prime voci sulla loro love story.

Quel rapporto era però finito nell’occhio del ciclone perché il giocatore ai tempi era sposato con Eleonora Mazzarini, dalla quale ha avuto due figli.

Gravidanza "Ho scelto di essere una mamma single e non me ne pento" Secondo l'Istat in Italia ci sono quasi 900mila mamme single con figli a carico: la loro storia è anche quella di una donna che, appena 19enne, ha...

Successivamente è stata la stessa Vittoria Deganello a volersi aprire maggiormente con i suoi follower e a svelare qualcosa in più del lieto evento in arrivo. Non si conosce ancora il sesso del nascituro, ma la giovane non vede l’ora di poterlo/a stringere tra le sue braccia: “Ho l’ansia perenne per ogni cosa – ha scritto –. Sarà Toro (la data presunta del parto è il 25 aprile, ndr), più testardo della madre”.

Lei non si è tirata indietro nemmeno di fronte a una domanda che avrebbe potuto sembrare scomoda vista la situazione che lei ora sta vivendo. Una ragazza, infatti, le ha scritto: “Non pensi che un figlio abbia bisogno di una famiglia serena e unita?”. Questa la sua risposta: “Questo messaggio per me è di una superficialità grande. Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta”.

Nel frattempo, sia Murgia sia la sorella Nicole, in passato protagonista della fiction Tutti pazzi per amore, hanno disattivato il loro account Instagram, forse per evitare di alimentare le polemiche.