Bailey Ennis, incinta grazie a un kit "fai da te" da 30 euro e un donatore trovato online

Bailey Ennis, una 24enne di Londra, è rimasta incinta grazie a un kit “fai da te” per l’inseminazione artificiale, acquistato online per la cifra di 25 sterline (30 euro), e allo sperma di un donatore trovato su internet. La donna – lo riporta il Daily Mirror – nel settembre 2021 ha comprato contenitori, siringa e test per sapere il momento dell’ovulazione ed è rimasta incinta al primo tentativo. La gravidanza è stata portata a termine regolarmente e il 2 luglio 2022 è nato il piccolo Lorenzo.

Infertilità di Coppia Come scegliere il donatore di sperma per tuo figlio Hai deciso di avere un bambino mediante la donazione di sperma. Adesso è il momento di scegliere il donatore, e devi farlo con grande consapevolez...

Ennis, che quasi quotidianamente documenta la sua vita familiare sul suo profilo TikTok, con video e immagini di lei e il suo bambino, ha commentato:

È bellissimo essere una mamma e sono felice di averlo fatto da sola. Volevo essere madre da quando ero adolescente e ho realizzato di essere lesbica. Sapevo che l’avrei fatto con l’inseminazione artificiale. Non volevo una relazione, ma solo un bambino. Lorenzo è incredibile e mi somiglia moltissimo.

Per cercare il donatore, Bailey Ennis si era rivolta a un sito internet che registra donatori di seme, dove è riuscita a trovare qualcuno “che era in salute ed affidabile e aveva fatto il donatore per due coppie LGBTQ“. Dopo averlo contattato su Whatsapp ha fatto la sua conoscenza: “Abbiamo preso un caffè, e ci siamo incontrati a casa mia“. La 24enne ha raccontato le sue sensazioni e i suoi progetti per il futuro: