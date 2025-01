Chi è alla ricerca di una gravidanza ha nello stress un potenziale nemico. Vediamo perchè e come fare per favorire il concepimento.

Lo stress, la risposta psicologica e fisiologica messa in atto dall’organismo di fronte a situazioni eccessive o pericolose (questa la definizione dell’Istituto Superiore di Sanità), è una delle realtà che più di ogni altra caratterizza la nostra quotidianità. È diventata a tal punto parte del nostro stile di vita che, quasi, non ce ne rendiamo più conto o lo diamo quasi per normale o inevitabile. Eppure le conseguenze di uno stato di stress, specie se cronico, possono essere numerose e significative. Tra queste ci sono anche le possibili cause di infertilità ed è il motivo per cui chi è alla ricerca di una gravidanza o ne sta pianificando una dovrebbe prestare molta attenzione a questo fenomeno. Ponendo particolare attenzione anche alle possibili tecniche di rilassamento per favorire il concepimento cui fare riferimento.

Il ruolo dello stress nell’infertilità: cosa dice la scienza

La Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione (SISMeR) spiega come lo stress influisca negativamente anche sulla sfera sessuale e riproduttiva, sia di uomini che di donne in diverse fasce d’età. In modo particolare negli uomini lo stress può causare disfunzioni erettili e calo del desiderio, mentre nelle donne irregolarità del ciclo mestruale, alterazioni ormonali, aggravamento dei sintomi della sindrome premestruale e calo del desiderio. L’aspetto importante da sottolineare è che le ripercussioni dello stress interessano sia il concepimento naturale che quello assistito e oltre a condizionare negativamente il concepimento, possono aumentare il rischio di aborto spontaneo e di complicanze durante la gravidanza.

Va poi sottolineato come la stessa infertilità e i tentativi di cercare una gravidanza possono essere essi stessi, come sottolineato da uno studio dell’Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, causa di stress, ansia e depressione.

L’aspetto utile verso cui orientarsi è che esistono diverse tecniche di rilassamento con le quali contrastare lo stress e, anche, migliorare le possibilità di un concepimento e di una gravidanza sana a termine.

Meditazione e mindfulness: pratiche per ridurre l’ansia durante la ricerca di una gravidanza

Partiamo dalla meditazione e dalla mindfulness (consapevolezza) facendo riferimento alle definizioni utilizzate dal National Center for Complementary and Integrative Health. Entrambe le pratiche sono utilizzate per migliorare la salute mentale e favorire l’integrazione tra mente e corpo, ma la meditazione è quella che ha come obiettivo il calmare la mente e migliorare il benessere (spesso concentrandosi su specifiche sensazioni), mentre la mindfulness è una forma di meditazione che si occupa di mantenere l’attenzione nel momento presente così da ridurre le preoccupazioni sul futuro.

In questo senso la meditazione e le tecniche di mindfulness possono aiutare a gestire i pensieri negativi durante i trattamenti di fertilità. La pratica della mindfulness richiede di prevedere un tempo adeguato (almeno 15 minuti al giorno) e di sistemarsi in un ambiente tranquillo concentrando la propria attenzione sul respiro, svuotando la mente e focalizzandosi su pensieri positivi. Come suggerito dall’Atlanta Center for Reproductive Medicine (ACRM), la meditazione può avvenire anche semplicemente ascoltando della musica rilassante o facendo una breve passeggiata, preferibilmente in un contesto naturale così da concentrare la propria attenzione sull’ambiente circostante.

Yoga per la fertilità: posizioni e benefici

Un’altra delle tecniche di rilassamento per favorire il concepimento è quella della pratica dello yoga. Si tratta infatti di una delle tecniche di rilassamento per eccellenza che calma sia la mente che il corpo permettendo di allentare le tensioni muscolari. È una pratica che unisce il rilassamento mentale con quello fisico attraverso il movimento e la respirazione controllata così da ridurre lo stress e l’ansia.

Le posizioni dello yoga più indicate in questo contesto sono quelle che aiutino a ridurre lo stress, migliorare la circolazione e favorire il rilassamento. Tra queste rientrano sicuramente la posizione del bambino (Balasana), quella della montagna (Tadasana), la posizione del ponte (Setu Bandhasana) e della pinza (Paschimottanasana).

La posizione Balasana aiuta a ridurre la tensione nel corpo e a rilassare la mente e si esegue stando seduti sui talloni, piegandosi in avanti con la fronte a terra. È una tecnica che aiuta a rilassare in modo particolare la schiena e il collo.

La posizione Tadasana, invece, interviene nel migliorare la circolazione sanguigna e la postura. Si esegue in piedi, tenendo i piedi uniti, e le braccia lungo i fianchi e la schiena eretta. Con la posizione del ponte, da eseguire sdraiati sulla schiena e sollevando il bacino verso l’alto, si aumenta la circolazione sanguigna, distende il torace e allevia lo stress.

La posizione Paschimottanasana prevede di stare seduti con le gambe distese per poi piegarsi in avanti verso i piedi. È utile per rilassare la colonna vertebrale e favorisce la circolazione sanguigna nella parte inferiore del corpo.

Respirazione profonda: come può aiutare nel percorso verso il concepimento

Il respiro, spiega il portale WebMD, è uno strumento potente per alleviare lo stress e ridurre l’ansia. Spesso sono sufficienti dei semplici esercizi da svolgere in un ambiente tranquillo (anche l letto, il pavimento del soggiorno o della camera da letto o una sedia) evitando di forzare in quanto si potrebbe ottenere un effetto controproducente.

Concentrandosi sul respiro che entra nel corpo ed espirando poi in maniera graduale si ha un beneficio sull’ossigenazione del sangue così da ridurre l’ansia e la fatica. Si può dedicare alla respirazione profonda anche una decina di minuti al giorno così da sperimentare i primi miglioramenti.

Dopo essersi sistemati comodi (anche con capi d’abbigliamento adeguati) è necessario inspirare dal naso (riempiendo la pancia d’aria) ed espirare sempre dal naso tenendo una mano sulla pancia e l’altra sul petto. Durante l’inspirazione la pancia si alzerà per poi abbassarsi quando si espira con la mano sulla pancia che deve muoversi più di quella posizionata sul petto.

Testimonianze di coppie che hanno beneficiato delle tecniche di rilassamento

L’infertilità (ma anche la fertilità), non sono condizioni di natura solamente fisica e anche gli aspetti prettamente biologici sono spesso condizionati anche da quelli psicologici, mentali ed emotivi. Per questo motivo le tecniche di rilassamento non sono da considerare come la panacea di tutti i mali, ma uno strumento prezioso cui fare riferimento sia per migliorare il proprio benessere personale che, quindi, per aumentare le possibilità di ottenere un concepimento.

Ed è il motivo per cui oltre alle tecniche di rilassamento in sé è fondamentale recuperare l’attenzione verso il proprio benessere psicofisico. Un’attenzione che passa anche dal seguire uno stile di vita sano e attivo sia dal punto di vista fisico (esercizio, alimentazione equilibrata, eccetera) che sociale (mantenendo relazioni, coltivando interessi, vivendo relazioni sane e libere, eccetera) che dall’affrontare con consapevolezza lo stress. Questa consapevolezza porta anche a comprendere quando la situazione non è più sostenibile e, quindi, che necessita di un supporto terapeutico professionale.

Diversi studi, come quello pubblicato su Nature, riferiscono dei benefici ottenuti dalle coppie che hanno utilizzato le tecniche di rilassamento. Ci sono benefici individuali, ma anche relazionali con un vantaggio duraturo sia in termini di stabilità nel rapporto con il partner che di maggiore eccitazione. Tra gli esempi riportati c’è quello di una coppia che seguendo un intervento sulla mindfulness durato 8 settimane ha portato a una maggiore soddisfazione relazionale, un senso di connessione e accettazione reciproca maggiore e anche a una riduzione del disagio relazionale. Inoltre sempre la mindfulness può favorire la regolazione emotiva con ripercussioni positive nelle interazioni tra i partner.