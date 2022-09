"Il mio primo test positivo, dopo 3 anni negativi": il video di Kamryn Law è speranza

“Se stai lottando con l’infertilità sappi che non sarai ma solo“. Kamryn Law, che su TikTok conta 76,6 mila followers, da tre anni stava cercando di rimanere incinta. E per tre anni non c’è riuscita. Per tutto quel periodo di tempo, si è filmata ogni volta che faceva un test di gravidanza e, se per tanto tempo il risultato era sempre negativo, finalmente è arrivato il giorno in cui non lo è più stato. Un video che ha condiviso sul suo profilo mostra il lungo viaggio dell’influencer fino al giorno in cui il test è risultato positivo.

@kamryn.law three years of negatives to get our positive, and it was worth the wait 🤍 if you’re struggling with infertility, please know you are never alone. I see you. Don’t lose hope ♬ Turning Page - Sydney Rose

Nella caption sotto al filmato ha scritto: “Ci abbiamo messo tre anni per avere un risultato positivo e l’attesa ne è valsa la pena“. Mentre le immagini scorrono, si vedono tutte le emozioni di Kamryn Law, la frustrazione e la tristezza, a volte anche lo sconforto, che l’influencer provava ad ogni risultato negativo.

News Mamme VIP Anne Hathaway su maternità e infertilità: "Dicono che è tutto positivo, non è così" Anne Hathaway, attrice e mamma di due bambini, ha rivelato durante un'intervista di come la maternità l'abbia cambiata e, soprattutto, ha voluto s...

Fino al 28 luglio 2022, quando, incredula ed emozionatissima, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio leggendo la scritta “incinta” sul test di gravidanza. Ad assistere alla scena anche un simpatico amico a quattro zampe che ha visto la padrona più felice che mai.

Spesso l’infertilità può portare le persone che ne sono colpite ad abbattersi profondamente. Anche perché, a volte, non è dato saperne le cause. Il messaggio che Kamryn Law ha voluto mandare, dopo tre anni di tentativi, testimonia invece il contrario: è u messaggio di speranza, che vuole arrivare a quelli che, come lei, stanno lottando per cercare di avere un figlio. E vuole abbracciarli dicendogli che non sono soli.