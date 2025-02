Per avere consapevolezza della propria salute riproduttiva è possibile ricorrere anche i test di fertilità a domicilio. Scopriamo quali sono e come funzionano.

Donne e uomini possono aver bisogno di conoscere la propria fertilità, ovvero la capacità di riprodursi e, quindi, ottenere (o evitare) una gravidanza. In realtà le ragioni per cui sottoporsi a questo tipo di verifica sono molte e non sempre immediatamente e strettamente correlate alla ricerca di una gravidanza. Per questo motivo hanno un certo interesse i test di fertilità a domicilio, una serie di strumenti pratici (e tendenzialmente economici) con i quali ottenere delle indicazioni sulla propria salute riproduttiva (e quella del partner).

Cos’è un test di fertilità a domicilio e come funziona

È possibile definire i test di fertilità a domicilio come quegli strumenti che, misurando indicatori ormonali o seminali, offrono informazioni sulla fertilità maschile e femminile, rappresentando un’alternativa agli esami di laboratorio eseguiti in una clinica.

Per le donne i testi di fertilità a domicilio si basano generalmente su un piccolo campione di sangue (ottenuto da una puntura del dito) che viene poi spedito a un laboratorio che restituisce i risultati tramite la relativa piattaforma online o tramite app. Negli uomini i test di fertilità a domicilio possono prevedere lo stesso procedimento di quelli delle donne, ma su un campione di liquido seminale, oppure ricorrere a degli appositi kit che consentono contestualmente alla raccolta del campione di ottenere i risultati.

I principali ormoni misurati nei test di fertilità a domicilio sono, per le donne, l’ormone follicolo-stimolante (FSH), l’estradiolo, l’ormone anti-Mülleriano (AMH), l’ormone luteinizzante (LH), la tiroxina libera (FT4), la prolattina e l’ormone tireostimolante (TSH). Negli uomini, invece, il testosterone, l’estradiolo, la prolattina, l’ormone luteinizzante (LH) e quello follicolo-stimolante (FSH).

Quali sono i vantaggi dei test di fertilità casalinghi?

Ricorrere a questo tipo di test consente, innanzitutto, una maggiore comodità e privacy. Non ci si deve, infatti, recare presso una struttura, fornire i propri dati personali o essere visti (anche accidentalmente) da qualcuno. Si tratta quindi di un approccio anche meno stressante e sicuramente più economico avendo un costo iniziale solitamente più basso rispetto ai test effettuati in una clinica. Questo elemento va comune contestualizzato in quanto, essendo meno precisi, i test di fertilità a domicilio possono dover essere ripetuti, vanificando quindi il risparmio che li contraddistingue rispetto a un test clinico tradizionale.

L’altro grande vantaggio è legato alla rapidità della risposta. Molti test per la fertilità maschile restituiscono l’esito nell’arco di pochi minuti (come un test di gravidanza), mentre quelli delle donne nell’arco di 48-96 ore.

I migliori test di fertilità da fare a casa

I test fai-da-te disponibili per le donne

Ro Modern Fertility Hormone Test – Questo test misura gli ormoni chiave legati alla fertilità e fornisce una panoramica completa dello stato ormonale, aiutando a identificare potenziali squilibri responsabili della capacità riproduttiva.

– Questo test misura gli ormoni chiave legati alla fertilità e fornisce una panoramica completa dello stato ormonale, aiutando a identificare potenziali squilibri responsabili della capacità riproduttiva. LetsGetChecked Female Hormone Tests – Un altro test ormonale che offre la possibilità di misurare FSH, LH, prolattina ed estradiolo. I risultati sono disponibili rapidamente, consentendo alle donne di monitorare i loro livelli ormonali e identificare eventuali anomalie che potrebbero influire sulla fertilità.

– Un altro test ormonale che offre la possibilità di misurare FSH, LH, prolattina ed estradiolo. I risultati sono disponibili rapidamente, consentendo alle donne di monitorare i loro livelli ormonali e identificare eventuali anomalie che potrebbero influire sulla fertilità. Everlywell At-Home Women’s Fertility Test – È un test particolarmente utile per le donne che desiderano monitorare i livelli del testosterone, poiché gli eventuali squilibri possono influenzare la fertilità.

– È un test particolarmente utile per le donne che desiderano monitorare i livelli del testosterone, poiché gli eventuali squilibri possono influenzare la fertilità. Mira Starter Kit – Si tratta di un dispositivo che traccia il ciclo mestruale e fornisce informazioni dettagliate sull’ovulazione.

– Si tratta di un dispositivo che traccia il ciclo mestruale e fornisce informazioni dettagliate sull’ovulazione. myLAB Box At Home Female Fertility Test – Un test rapido che misura diversi livelli di ormoni per ottenere una valutazione iniziale sulla propria fertilità.

I test fai-da-te disponibili per gli uomini

Legacy For Today Kit – È un kit che valuta vari parametri dello sperma (volume, concentrazione, motilità, morfologia e conta totale degli spermatozoi).

– È un kit che valuta vari parametri dello sperma (volume, concentrazione, motilità, morfologia e conta totale degli spermatozoi). Labcorp Men’s Rapid Fertility Test – Questo test restituisce risultati rapidi sulla conta spermatica, aiutando gli uomini a determinare rapidamente se essa rientra o meno nei range normali.

– Questo test restituisce risultati rapidi sulla conta spermatica, aiutando gli uomini a determinare rapidamente se essa rientra o meno nei range normali. Fellow Semen Analysis – In questo caso si ha un’analisi completa dello sperma, valutando parametri come volume, concentrazione, conta, motilità e morfologia.

– In questo caso si ha un’analisi completa dello sperma, valutando parametri come volume, concentrazione, conta, motilità e morfologia. MyLAB Box At Home Male Fertility Test – Questo test misura la conta, la qualità e la motilità degli spermatozoi fornendo anche consigli su come migliorare la fertilità.

– Questo test misura la conta, la qualità e la motilità degli spermatozoi fornendo anche consigli su come migliorare la fertilità. Bird & Be At-Home Sperm Test – Questo è un test economico che valuta la concentrazione e la qualità degli spermatozoi mobili.

– Questo è un test economico che valuta la concentrazione e la qualità degli spermatozoi mobili. LetsGetChecked Male Hormone Advanced – Il test misura lo stato ormonale maschile e offrendo approfondimenti su potenziali squilibri che potrebbero influenzare la fertilità.

Quando fare un test di fertilità: segnali e sintomi

Come anticipato possono esserci diverse situazioni nelle quali valutare il ricorso a un test di fertilità. Uno dei principali è il non riuscire a ottenere una gravidanza. Ripetuti tentativi di concepimento, soprattutto nelle coppie con meno di 35 anni, che si rivelano infruttuosi, possono far sospettare un caso di infertilità. Può essere utile eseguire un test a domicilio anche quando si è consapevoli di avere una condizione medica che potenzialmente può interferire con la fertilità. È il caso, per le donne, della sindrome dell’ovaio policistico, dell’endometriosi o dell’irregolarità del ciclo mestruale e, per gli uomini, del varicocele, dell’azoospermia, dell’oligospermia, di un’infezione genitale o della disfunzione erettile.

Una realtà nella quale questi test possono rivelarsi particolarmente utili è quella delle donne che vogliono valutare la propria riserva ovarica, ovvero la quantità residua (e la qualità) degli ovuli disponibili. In modo particolare questa necessità si può concretizzare quando si è in procinto di sottoporsi a particolari procedure mediche (chemioterapia, radioterapia, particolari interventi chirurgici) che possono richiedere adeguate strategie (come la crioconservazione) per preservare la fertilità.

Test di fertilità a domicilio vs esami clinici: quali differenze?

I test a domicilio e quelli clinici differiscono tra loro per l’accuratezza della preparazione, la completezza della valutazione, l’attendibilità dei risultati e la loro interpretazione. Negli esami clinici, infatti, il campione da analizzare viene raccolto e manipolato in maniera corretta e senza rischi di contaminazione. Inoltre gli esami clinici possono spesso essere diagnostici e confermare un’eventuale condizione medica, elemento che i test fai-da-te non sono in grado di fare. Anche perché gli esami clinici hanno un’attendibilità comprovata anche dagli studi scientifici condotti su di essi e il referto viene valutato da un medico che sa leggere e analizzare anche il contesto (come l’età del paziente) per poter comprendere il reale significato di quei valori.

Affidabilità dei test di fertilità fai-da-te

L’aspetto cruciale a cui prestare attenzione è quello dell’affidabilità di questi metodi. In linea generale non essendo esami medici di laboratorio, nei quali anche lo stesso campione di sangue o di liquido seminale viene raccolto nelle condizioni più idonee, non hanno la stessa attendibilità. Possono infatti esserci errori nella raccolta o nella manipolazione del campione che possono influenzare l’esito dei risultati.

Nel caso dei test per gli uomini, precisa la Mayo Clinic, i test dello sperma misurano solo uno dei fattori collegato alla fertilità. Va anche ricordato che non tutte le condizioni di infertilità sono riscontrabili con un esame ormonale o del liquido seminale, in quanto le cause possono essere diverse e tali da richiedere un approfondimento medico specifico come quello dell’ecografia (per valutare la funzionalità dell’utero, delle ovaie e delle tube di Falloppio o dei testicoli).