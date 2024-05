La festa della mamma si avvicina e, come ogni anno, il pensiero ricorrente è cosa poter fare alla propria mamma che non sia scontato o banale.

Perché, per quanto un regalo sia sempre apprezzato, soprattutto se arriva da parte di un figlio, è vero anche che chi lo fa, o aiuta i più piccoli a farlo (come i papà, ad esempio) cerchino comunque qualcosa che possa essere utile alla mamma.

Non solo i bambini fanno un regalo alle proprie mamme, per questa giornata, ma anche i figli cresciuti, e a loro volta magari diventati genitori, possono dedicare un pensiero alle madri. Per essere sicuri di non sbagliare, un regalo a tema beauty si rivela quasi sempre la scelta azzeccata: che si tratti di un profumo, di una crema, o di make up, le mamme sicuramente apprezzeranno il pensiero; purché, ovviamente, si scelga in base ai loro gusti e alle loro preferenze.

I prodotti di bellezza, adatti alla skincare, alla beauty routine o pensati per la cura personale sono infatti estremamente soggettivi, ma in questo caso ci sentiamo di dire che non c’è pericolo: trattandosi di una mamma, chi le farà il regalo conoscerà sicuramente a menadito i suoi gusti!

Ecco quindi alcune delle più belle, particolari ed eleganti idee a tema beauty per questa festa della mamma, suggerite dalla piattaforma Beautyfool, su cui potete trovare recensioni e valutazioni di migliaia di prodotti di bellezza, per la cura e l’igiene personale.

1. Profumo

Partiamo da uno dei grandi classici in fatto di regali per la festa della mamma; scegliere un profumo come My Way Eau de Parfum di Giorgio Armani significa non regalare una fragranza femminile elegante e raffinata, ma pensare anche all’ambiente, visto che è completamente composta da ingredienti naturali provenienti da fonti responsabili in tutto il mondo.

Più adatto a chi preferisce una profumazione speziata è invece la rivisitazione di un grande classico di Yves Saint Laurent, Libre, reinterpretata in chiave passionale e speziata in Libre Le Parfum, una fragranza le cui note chiave sono caratterizzate da un accordo di zafferano proveniente dai giardini comunitari YSL Ourika in Marocco, essenza di fiori d’arancio, lavanda.

2. Creme corpo e viso

Per le mamme che invece amano prendersi cura di viso e corpo, con dei rituali di skincare quotidiana, suggeriamo una novità, The Spot Stop di Yepoda, una soluzione anti-imperfezioni con AHA + PHA e olio essenziale di tea tree che combatte le impurità della pelle, allevia l’infiammazione, elimina i batteri nocivi e minimizza visibilmente i pori. Dalla consistenza cremosa e facile da applicare, rende la pelle uniforme e più luminosa.

Se lo scopo è invece combattere le imperfezioni della pelle date dagli squilibri ormonali seguenti alla gravidanza, ad esempio, un ottimo aiuto è invece rappresentato da Vinopure Lozione Purificante di Caudalie, che restringe i pori e riduce le imperfezioni, con un effetto mat. Indicata per pelli a tendenza acneica, grazie alla sua formula – con Acido Salicilico naturale, Acqua d’uva bio, 6 oli essenziali purificanti 100% naturale – rende la pelle purificata, opacizzata e pulita.

Per il corpo, invece, ottima la crema mani e corpo Charity Pot di Lush, ad azione lenitiva e nutriente. La sua formula contiene olio di oliva, olio di jojoba, burro di cacao, olio di moringa e aloe fresca. Con profumazione fiorita, lascia la pelle idratata, nutrita e morbida.

3. Make up

Le mamme più attente al make up potrebbero invece apprezzare una palette occhi come quella di Pure Beauty Eyes Palette di Astra Make-U, che contiene nove ombretti in finish mat e shimmer dalla texture cremosa al tatto e facile da applicare, prodotti con il 94% di ingredienti di origine naturale, tra cui l’amido di tapioca.

Per labbra impeccabili e durature, invece, si può optare per un rossetto liquido con finish matte come quello di Superstay Matte Ink di Maybelline, che garantisce un colore intenso fino a 16 ore; facile da applicare grazie all’esclusivo applicatore di precisione, offre un risultato uniforme in una sola passata.

4. Cura del corpo

Infine, si può pensare a un regalo per la cura di parti specifiche del corpo, ad esempio optando per qualcosa ideato per l’igiene orale; un esempio? Il Siero Correttore di Colore V34 di Hismile, un trattamento anti-giallo non invasivo che illumina e migliora il colore naturale dei denti grazie alla tecnologia di correzione del colore, e aiuta a schiarire i denti bianchi e opachi e a bilanciare i sottotoni gialli: copre le macchie, ne migliora la luminosità e bilancia le varie tonalità dei denti.

Chi non ha molto tempo da dedicare alla depilazione potrebbe invece gradire un siero ritardante per la crescita dei peli, come quello di AYAY, che offre una soluzione completa per una pelle rilassata, liscia e vellutata a lungo. Questa formulazione avanzata idrata, ammorbidisce e rinfresca la pelle, mentre aiuta a prevenire la crescita indesiderata dei peli.

Infine, non possiamo dimenticare i capelli: per una piega sempre perfetta e che non rovini i capelli si può pensare al Dyson Airwrap™ Origin, lo styler asciugacapelli progettato per tutti i tipi di capelli, con tecnologia brevettata Dyson Airwrap™ che consente di asciugare e creare lo styling desiderato con l’effetto Coanda, per capelli lucenti e protetti, utilizzando l’aria ed evitando i danni del calore.