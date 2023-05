Festa della Mamma: Emily Vondy condivide la checklist dei regali da evitare

Siamo alle porte di maggio e la Festa della Mamma si avvicina. Tra le inserzioni che appaiono sui social veniamo tempestati sempre dai soliti gioielli, ombretti e creme per il corpo, senza riuscire a scovare il pensierino perfetto per questa occasione. Niente panico, Emily Vondy condivide su TikTok una lista di regali da evitare per non fare brutta figura.

L’influencer pubblica una compilation di screenshot per offrire qualche spunto ai migliaia di follower che la seguono e facilitarli nella ricerca del regalo perfetto. Le prime immagini vengono commentate ironicamente dalla tiktoker che presenta una checklist di oggetti poco apprezzati dalle mamme: collanine in argento, set da bagno e prodotti per il viso, vengono giudicati tutti troppo scontati.

Subito dopo, Emily Vondy riassume in pochi secondi quello che vorrebbe realmente ricevere e condivide alcune pagine di negozi visitate online: “Vorrei questa tote bag color pesca in cui poter cacciare ogni cosa”, spiega mentre descrive una voluminosa borsa da mare da poter utilizzare nella prossima stagione estiva.

L’influencer sottolinea quanto le piaccia il colore pastello della tracolla, lasciando intendere quanto sia importante soffermarsi anche su questi piccoli dettagli. “Vorrei questa candela al profumo di cocco e mogano”, aggiunge verso la fine del video e, subito dopo, pubblica una serie di bibite analcoliche al gusto di fragola e vaniglia da potersi gustare nei mesi più caldi.

Nell’ultimo frame, la tiktoker ci offre un ultimo suggerimento e pubblica lo screenshot di un romanzo: quello che conta, lascia intendere, è tenere a mente i gusti della festeggiata e regalarle un libro del genere che più le piace.