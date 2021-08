Trascorrere le vacanze in spiaggia non è mai stato così semplice con la borsa mare per bambini: le 5 migliori da scegliere e acquistare.

Ma al di là delle tipologie presenti sul mercato, scopriamo cosa deve contenere una borsa mare per bambini e quali sono le migliori 5 da poter acquistare direttamente online.

Borsa mare bambini: cosa deve contenere?

Una borsa mare per bambini deve essere molto capiente, facile da riempire ma, allo stesso tempo, realizzata con materiale di ottima qualità in modo da poter trasportare tutto ciò che servirà ai genitori e al bambino per trascorrere una giornata intera in spiaggia.

Spesso i genitori, per non far mancare nulla al proprio bebè, hanno la tendenza a riempire la borsa mare con cose che, in realtà, sono inutili. Il risultato sarà il trasporto di un peso superfluo.

Quindi, quando si andrà a organizzare la borsa per la spiaggia, quali saranno le cose che non dovranno assolutamente mancare? Vediamole:

crema solare;

cappellino e/o bandana per proteggere dal sole;

occhiali da sole;

accappatoio o poncho mare;

sandali;

acqua e merenda;

giochi per la spiaggia;

bustina per gli indumenti bagnati;

telo di cotone;

pannolini, salviettine e pasta cambio.

Tipologie di borsa mare per bambini

Nei principali siti di e-commerce sono disponibili diverse tipologie di borsa mare per bambini: da quelle con stampe colorate a quelle con i personaggi della Disney sino a quelle più minimaliste; la scelta è davvero variegata. In modo particolare, è possibile scegliere tra questi differenti modelli:

borsa mare impermeabile : dal tessuto resistente all’acqua, questa borsa per il mare è adatta ai bambini, non si bagna ed è realizzata con materiale di qualità, robusta, non ci sarà bisogno di asciugare i giochi prima di riporli all’interno. Si lava facilmente con acqua e non necessita di asciugature prolungate;

: dal tessuto resistente all’acqua, questa borsa per il mare è adatta ai bambini, non si bagna ed è realizzata con materiale di qualità, robusta, non ci sarà bisogno di asciugare i giochi prima di riporli all’interno. Si lava facilmente con acqua e non necessita di asciugature prolungate; borsa mare Disney : una bag spaziosa e ideale per i più piccini. Disponibile sul mercato in diverse stampe che ritraggono i personaggi più amati dai bimbi. Con chiusura facilitata può essere portata a tracolla anche dai bimbi o come zaino;

: una bag spaziosa e ideale per i più piccini. Disponibile sul mercato in diverse stampe che ritraggono i personaggi più amati dai bimbi. Con chiusura facilitata può essere portata a tracolla anche dai bimbi o come zaino; borsa mare in tela : pratica da lavare, ecologica e super leggera, dal carattere minimalista e green. Questo modello di borsa per il mare si adatta a qualsiasi circostanza, non solo al mare ma anche in piscina. Dai colori più tenui, è tra le più apprezzate anche dalle mamme;

: pratica da lavare, ecologica e super leggera, dal carattere minimalista e green. Questo modello di borsa per il mare si adatta a qualsiasi circostanza, non solo al mare ma anche in piscina. Dai colori più tenui, è tra le più apprezzate anche dalle mamme; borsa mare in rete: è la classica sacca dove riporre i giocattoli per la spiaggia ma non solo quelli. Perfetta anche per il trasporto di cambi e per i teli da mare. Meno adatta agli oggetti di piccole dimensioni che potrebbero fuoriuscire dal tessuto bucherellato.

Borse mare per bambini: le migliori online

Scopriamo attraverso la nostra selezione, le 5 migliori borse mare per bambini da poter acquistare direttamente online per le prossime vacanze.

Disney Borsa Mare per Bambini Topolino Trascorrere una giornata in spiaggia con la borsa mare per bambini firmata Disney sarà la scelta migliore che mamma e papà potranno fare, leggera, comoda e utile. 14 € su Amazon Pro Dimensioni: 40x25x18

Compartimento principale con cordicella e tasche laterali

Disponibile con diversi personaggi Disney

Ampia e leggera da trasportare Contro Nessuno

ZUXNZUX - Borsa a Rete ​da Spiaggia Impermeabile anti-sabbia per bambini La borsa per il mare firmata ZUXNZUX sarà l'accessorio che non potrà mancare questa estate in spiaggia: perfetta per riporre indumenti, giocattoli e tutto l'occorrente per il mare. 22 € su Amazon Pro Materiale: nylon e poliestere

La cerniera superiore e i fori in rete piccoli, impedisce l'ingresso di sabbia

Una tasca principale più altre 7 tasche esterne

può essere piegata in formato iPad e pesa solo 230 g

Ideale anche in città Contro Nessuno

Bornfeel - Borsa da mare a rete anti-sabbia La borsa mare Bornfeel da spiaggia è l'ideale per trasportare tutto l'occorrente per i bambini: dai giochi ai cambi, la borsa mare sarà indispensabile per le vacanze estive al amre. 5 € su Amazon 8 € risparmi 3 € Pro Può essere ripiegata e usata come marsupio

In rete e tessuto oxford impermeabile

Asciugatura ultra rapida

Con fondo semi-rigido e resistenti maniglie per il trasporto

Ideale per riporvi giocattoli da bambino Contro Nessuno

Borsa da Spiaggia, EocuSun per Bambini Capiente e adatta ai giocattoli dei bambini, la borsa da spiaggia EcoSun è ottima per trascorrere le giornata al mare, dal design unico, è disponibile in diversi colori. 14 € su Amazon Pro Materiale: rete e nylon

Impermeabile

Adatta al trasporto dei giochi del bebè

Dimensione: 55x 30x 30cm

Spallacci regolabili da 50cm- 65cm Contro Nessuno