Con i giochi i bimbi sperimentano nuovi modi di crescere liberando la fantasia e la creatività. Ma quali sono davvero i giocattoli da spiaggia preferiti dei bambini? E, cosa molto più importante, a cosa i genitori devono prestare attenzione prima di acquistarli?

Giocattoli da spiaggia: quali sono i preferiti dei bambini?

Il mare fa bene ai bambini e quando si pensa al divertimento in spiaggia dei più piccoli l’associazione immediata è l’immagine dei classici giocattoli: secchiello, paletta e formine. Ma, sono solo questi i giochi preferiti dei bambini?

Sicuramente, nei giochi pensati per la prima infanzia da poter usare al mare questi risultano essere tra i più richiesti e utilizzati. Ma ci sono tanti nuovi nuovi giocattoli che piacciono ai bebè. Vediamo quali sono:

i giochi gonfiabili d’acqua : dal classico canotto alle moto d’acqua per i maschietti sino all’unicorno gonfiabile per le bimbe;

: dal classico canotto alle moto d’acqua per i maschietti sino all’unicorno gonfiabile per le bimbe; set in plastica con secchiello, cono e coppette gelato : un set di giochi in plastica per bimbi e bimbe ideale per stimolare la creatività;

: un set di giochi in plastica per bimbi e bimbe ideale per stimolare la creatività; palla in spugna : per i più piccini (ma non solo), le palle in morbida spugna dai colori più diversi sono perfette in spiaggia. Leggere e sicure, stimolano la fantasia e sviluppano la motricità;

: per i più piccini (ma non solo), le palle in morbida spugna dai colori più diversi sono perfette in spiaggia. Leggere e sicure, stimolano la fantasia e sviluppano la motricità; anello volante : adatto ai bambini più grandi, quando i classici giochi non divertono più, l’anello volante, simile a un frisbee, sarà il gioco più apprezzato;

: adatto ai bambini più grandi, quando i classici giochi non divertono più, l’anello volante, simile a un frisbee, sarà il gioco più apprezzato; pistole ad acqua: uno dei giochi più divertenti da fare in spiaggia non solo per i bambini ma anche per le bimbe. Disponibile in diversi colori e dimensioni per il divertimento dei più piccoli e dei genitori.

Giocattoli da spiaggia: materiali e sicurezza

Nello scegliere quale gioco acquistare i genitori dovrebbero considerare la variabile dell’età del proprio bambino e in base a quella, scegliere di conseguenza il giocattolo più idoneo.

Sul mercato, infatti, esistono giochi per tutte le età e con prezzi che variano molto in base alla tipologia, ai materiali e alle dimensioni.

Per i bambini sotto i 3 anni, è consigliabile comprare giocattoli semplici, dalle forme smussate e con una presa facilitata. I materiali con cui è realizzato il prodotto devono essere sani, sicuri ed ecologici. Quindi non presentare sostanze nocive e cancerogene alla salute del piccolo.

Per la sicurezza e la tutela dei bambini ogni giocattolo prodotto e acquistato in Europa deve rispondere ai requisiti previsti dalla direttiva 2009/48/CE, che stabilisce gli standard minimi di sicurezza in base alle loro caratteristiche. Quindi, i fabbricanti sono obbligati per legge ad affliggere sui prodotti la marcatura CE, a sottolineare il rispetto della normativa comunitaria.

Le avvertenze a cui prestare attenzione prima dell’acquisto di un giocattolo dovranno avere tali informazioni:

informazioni che chiariscono l’identità del fabbricante e importatore del giocattolo;

la rintracciabilità del prodotto: ovvero numero di serie, modello e tipologia;

avvertenze e istruzioni d’uso obbligatorie;

indicazioni circa l’età minima o massima del bambino che andrà ad utilizzare il gioco.

I migliori giocattoli da spiaggia da acquistare online

Lasciare che i bambini si divertano in totale sicurezza e sotto la sorveglianza dei genitori sono le basi per trascorrere una vacanza in spiaggia rilassante e spensierata. Di seguito, i 6 migliori giocattoli per bimbi da poter acquistare direttamente online.

Top Race - Set di giocattoli da spiaggia con secchio e paletta Il divertimento in spiaggia è assicurato con il set di giocattoli per bambini Top Race: bimbi liberi di creare e divertirsi in compagnia di mamma e papà anche al mare. 17 € su Amazon Pro Set da 14 pezzi con seccchiello, paletta, formine varie

Materiale: plastica

Design divertente e colorato ideale per tutti i bambini Contro Nessuno

Androni - Palla in schiuma piccola per Bambini La palla in schiuma piccola, dal diametro pari a 12cm, è l’ideale per giocare in casa evitando che mobili e complementi di arredo si rompano o rovinino. 4 € su Amazon Pro Non fa rumore

Ideale per manine piccole

Made in Italy Contro Nessuno

BESPORTBLE 2Pcs Gonfiabile Pallone da Spiaggia Paillettes Il pallone gonfiabile da spiaggia sarà uno dei giochi preferito dalle bambini durante le vacanze estive al mare: colorato, ricco di paillettes e galleggiante, ideale da usare anche nell'acqua. 15 € su Amazon Pro Realizzato IN materiale PVC, resistente, inodore, sicuro e pratico

Include 2 pezzi

Facile da gonfiare e leggerissimo

Adatto in spiaggia, in piscina ma anche in casa Contro Nessuno

JOYIN 24 Giocattoli per Sabbia e Spiaggia per Bambini I giocattoli per la spiaggia firmati JOYN sono una sicurezza per il divertimento dei più piccini: tante formine colorate, palette e secchiello per un'estate all'insegna del divertimento. 18 € su Amazon 19 € risparmi 1 € Pro Materiale: plastica

Contiene 24 pezzi: formine, secchiello, palette

Include una borsa rete dove poter mettere i giochi

Unisex Contro Nessuno

Gemeer Giocattoli Sprinkler, Irrigatori Rotanti a Girasole per Bambini Uno dei giocattoli più popolare e adatto alla stagione estiva: l'irrigatore Sprinkler con pistole ad acqua può essere usato ovunque negli spazi aperti: non solo in spiaggia ma anche nel cortile di casa o in giardino. 18 € su Amazon Pro Realizzato in materiale ABS ecologico

Design del collegamento del corso d'acqua incorporato

2 pistole ad acqua incluse: blu e arancione

Adatto da usare non solo in spiaggia ma anche negli spazi indoor della casa

Usato anche dagli adulti come irrigatore da giardino

La testa dell'irrigatore può anche essere regolata liberamente da 15 ° a 45 ° Contro Nessuno