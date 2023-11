Aspettare un bambino significa anche pensare allo shopping da fare per lui/lei: tra oggetti per la casa, per la cura e l'igiene di mamma e bebè e abbigliamento, c'è davvero molto da fare. Ecco alcune idee e spunti su quello che proprio non può mancare.

Quando si aspetta un bebè sono sicuramente molte le cose necessarie da dover acquistare per prepararsi al lieto evento, e non è raro che i genitori stilino una vera e propria lista di oggetti, accessori e prodotti che saranno indispensabili subito dopo il parto, per accogliere il neonato e avere a portata di mano tutto l’occorrente per soddisfare le sue esigenze.

Dalla valigia parto da portare in ospedale, fino a navicelle e ovetti per trasportare il bambino una volta dimesso con la neomamma, sono davvero molte le cose di cui mamme e papà necessitano per non farsi trovare impreparati. Primi tra tutti, ovviamente, i pannolini, che devono essere presenti in quantità davvero considerevole, soprattutto tenendo presente il fatto che, man mano che il piccolo cresce, la taglia dovrà adattarsi al suo fisico: si parte dalla uno, adatta dalla nascita e fino ai 5 kg circa, per arrivare poi alle taglie extralarge e ai modelli a mutandina, pensati più dai sei mesi circa in poi.

Non mancano però anche i prodotti più strettamente legati all’igiene, sia della mamma che del neonato, come ad esempio detergenti e oli per il bagnetto o creme per il cambio.

Vediamo quindi quali sono gli oggetti più utili e quelli di cui proprio non si può fare a meno quando nasce un bambino, a partire dal cosiddetto trio.

1. I prodotti per trasportare il bambino e quelli da avere in casa

Quando ci si prepara all’arrivo di un neonato in casa è necessario attrezzarsi con diversi oggetti necessari per trasportarlo, ma anche per prendersene cura a casa. Naturalmente non è obbligatorio acquistarli, molte famiglie sfruttano il second hand – così come avviene per l’abbigliamento, ad esempio – e quindi si fanno prestare gli oggetti da amici, familiari, oppure li acquistano a prezzi decisamente scontati sui siti appositi, tramite app, o nei negozi di riuso.

Ma se non avete la possibilità di ricorrere a una di queste opzioni, allora potreste approfittare degli sconti del Black Friday, che nel 2023 durerà una settimana, dal 17 al 27 novembre, per pensare al vostro shopping per il bebè.

Il trio

Ormai i negozi, sia quelli fisici che quelli online, tendono a proporre questa tipologia di oggetto, che sfruttando il medesimo telaio può supportare navicella, ovetto e passeggino, e quindi in pratica servire fino ai due o tre anni del bambino. Ecco alcune proposte da valutare.

Inglesina Zippy System Pro, Sistema Trio Zippy System Pro è composto da: passeggino, carrozzina, seggiolino auto modello Huggy Multifix Gruppo 0+ (ovetto), cestino porta oggetti, borsa coordinata, coprigambe e telaio. Il sistema modulare confortevole e pratico, grazie al telaio che si apre e chiude con una sola mano e alla compattezza del passeggino. Compra su Amazon Pro Chiusura facile

Regolazione manuale dello schienalino reclinabile in due posizioni Contro Nessuno

Il lettino

Che scegliate una culla o un lettino, il bambino, quando arriverà a casa, dovrà ovviamente avere un posto sicuro in cui dormire. Molte famiglie, adottando la strategia del co-sleeping ma in room sharing, ovvero condividendo solo la stanza con il bebè e non il letto, optano per trasferire il lettino nella camera dei genitori, oppure per le culle next to me, da affiancare al lato del letto matrimoniale.

Ezebaby Lettino Co-Sleeping Il lettino Ezebaby permette un allattamento notturno a portata di mano: la culla si attacca al letto dei genitori e la mamma non deve alzarsi dal letto per allattare o cambiare i pannolini durante la notte; la culla inoltre consente ai genitori di portarla ovunque grazie alle ruote girevoli, allargate per consentire un rotolamento più fluido, anche sui tappeti, e con freni di stazionamento separati per la sicurezza. 109 € su Amazon Pro 7 regolazioni in altezza

Ruote girevoli Contro Nessuno

Chicco Next2Me Dream Evo La culla fianco letto Chicco che offre ai genitori la praticità; il materasso è traspirante e rigido per offrire il giusto supporto al bebè, come consigliato dai neonatologi. È dotata di una barriera che scorre su e giù che consente di aprirla e chiuderla con facilità, anche quando è fissata al letto 242 € su Amazon 279 € risparmi 37 € Pro Altezza regolabile

Facile da inclinare per un maggior confort del bambino Contro Nessuno

Vaschetta per il bagnetto

Ricordando le regole valide prima di fare il primo bagnetto al bambino – generalmente si aspetta che sia caduto il moncone del cordone ombelicale, il che avviene in media 14 giorni dopo la nascita – è comunque buona norma dotarsi di una vaschetta, in cui il bambino verrà lavato e che servirà almeno fino a quando il bambino non sarà in grado di stare perfettamente seduto o in piedi da solo.

HOMCOM Vaschetta Bagnetto Pieghevole La vaschetta HOMCOM ha il design curvato ed ergonomico che la rende confortevole per i tuoi bambini, mentre le dimensioni compatte, unite al design pieghevole, la rendono facile da riporre quando non la usi. 69 € su Amazon 75 € risparmi 6 € Pro I piedini antiscivolo evitano che il bagnetto per neonati si sposti mentre lo si usa

La vaschetta è dotata di una seggiolino su cui sedersi durante il bagnetto Contro Nessuno

Fasciatoio

Altro accessorio molto utile è il fasciatoio, su cui cambiare il bambino. Ci sono modelli diversi, anche ripiegabili, da viaggio, a seconda delle esigenze specifiche di ogni famiglia. Qui alcune proposte che potrebbero guidarvi all’acquisto.

G.A Baby Collettion Fasciatoio Il bagnetto fasciatoio Primo Amore è dotato di piano superiore apribile e vaschetta estraibile anatomica con vani porta spugna e porta sapone, tappo, tubo per scarico dell’acqua e materassino con sponde di sicurezza. I tre comodi cassetti con pomoli tondi vi consentiranno di avere sempre tutto l’occorrente a portata di mano. 214 € su Amazon Pro Con tre cassetti

Con materassino in omaggio Contro Nessuno

Biberon e tiralatte

Potrebbero servire in caso, per qualsiasi ragione, dobbiate ricorrere all’allattamento artificiale, così come il tiralatte è utile per preparare delle “scorte” di latte materno da dare al bambino in caso di assenza della mamma.

Tescoma Papu Papi Biberon Termico In acciaio inossidabile, il biberon termici Papu Papi è dotato di doppia parete per mantenere le bevande calde o fredde a lungo, tettarella anti colica misura M, e le parti in plastica sono molto resistenti. 32 € su Amazon 35 € risparmi 3 € Pro Doppia parete per mantenere più a lungo la temperatura

Tettarella anti colica Contro Nessuno

NUK Tiralatte manuale Soft & Easy Si tratta di un tiralatte dalla forma molto particolare, detta “a siringa” e, rispetto agli altri, è ancor più piccolo, maneggevole e compatto. Questo prodotto è consigliato anche per l’estroflessione del capezzolo retroverso. 14 € su Amazon Pro Facile da usare e pulire

Con cuscinetti massaggianti Contro Nessuno

Per questi oggetti vale comunque la pena monitorare le offerte giornaliere durante la settimana del Black Friday, per approfittare eventualmente delle occasioni in sconto.

2. Abbigliamento e pannolini

Body e tutine

Passiamo ora all’abbigliamento: la parola d’ordine, ovviamente, è fare scorta di body, a maniche corte e lunghe, in cotone, visto che rappresenteranno la base per vestire il neonato.

Non possono però mancare anche calzini, cappellini, bavagli e tutine in ciniglia o caldo cotone per affrontare la stagione fredda, in cotone per la primavera.

Chicco Set Body Senza Maniche In Cotone Chicco propone un set di 4 body in cotone senza maniche, lavabili in lavatrice, per un'igiene elevata, con fantasia all over e due body a tinta unita, decorati da simpatici animaletti. I body hanno una comoda apertura con bottoncini a pressione entrogamba per facilitare la vestibilità e sono in 100% cotone proveniente da una filiera gestita responsabilmente e seguendo gli standard OEKO-TEX. 20 € su Amazon 21 € risparmi 1 € Pro Apertura con bottoncini a pressione entrogamba per facilitare la vestibilità

Lavabili in lavatrice per una maggiore igiene Contro Nessuno

FlyIdeas Set Bavaglini Neonato Impermeabili Ogni bavaglino è realizzato con una speciale struttura a 2 tessuti: lo strato superiore è in 100% cotone, quello inferiore è di spugna di cotone assorbente e idrorepellente, così da poter tenere il bambino sempre asciutto e pulito, anche quando rigurgita, durante la pappa, l’allattamento o la dentizione. 19 € su Amazon Pro Impermeabile

Facilmente lavabile Contro Nessuno

Pannolini e salviette

Indispensabili poi, ovviamente, anche i pannolini: in questo caso si può scegliere tra tantissime proposte, non solo in termini di brand, ma anche di materiali usati e di tipologie. Sempre più famiglie, ad esempio, stanno optando per i pannolini lavabili, improntati a una scelta green ed ecosostenibile, mentre altre devono provare marche diverse per capire quale sia la più adatta al bambino e non gli provochi irritazioni o fastidi. La cosa importante è capire la taglia giusta per il bebè, che deve adattarsi bene al corpo e coprire senza però stringere troppo e lasciare segni.

Il Black Friday di Amazon, con le sue offerte, può aiutarvi a risparmiare in maniera importante sulla spesa per i pannolini ma anche, ad esempio, per le salviette, che non devono mai mancare nella borsa del bebè, soprattutto quando si esce.

3. I prodotti per l’igiene di mamma e bambino

Naturalmente, nel momento in cui si prepara la valigia per l’ospedale ogni futura mamma deve pensare anche alla propria cura personale, oltre che a quella del neonato, per questo è importante dotarsi anche di tutto quello che può far comodo nei giorni di degenza.

I prodotti per l’igiene della mamma

Punti e stato di salute permettendo molte neomamme sentono la necessità, nei giorni seguenti al parto, di fare una doccia, quindi è importante che nel beauty case per l’ospedale non manchi un buon bagnoschiuma, una crema idratante oppure un olio per le smagliature, che in realtà è indicato per tutta la gravidanza e anche dopo. Fra i migliori, seguendo anche le recensioni condivise sulla piattaforma Beautyfool, possiamo menzionate l’olio secco Huile Prodigieuse di Nuxe, con una formula al 98% di origine vegetale, arricchita con vitamina E, ideale per corpo, viso e capelli, capace di attenuare le smagliature.

I prodotti per la cura del neonato

Il bambino, invece, come detto farà il suo primo bagnetto generalmente dopo la caduta del moncone del cordone ombelicale, quindi fino a quel momento è sufficiente pulirlo con un asciugamano umido; dopodiché serviranno prodotti pensati appositamente per il momento del bagnetto dei neonati, come bagnoschiuma neutri, senza particolari profumazioni, oli e creme idratanti; indispensabile, inoltre, la crema cambio, da dare attorno alla zona dei genitali in caso di arrossamenti e di irritazioni.