Pelliccia e pancione: i look di Rihanna continuano a ridisegnare la moda premaman

La cantante già in occasione della sua prima gravidanza aveva sfoggiato look particolarmente audaci, invitando ogni donna a sentirsi libera di esprimere la sua sensualità, anche quando si è in dolce attesa.

In occasione della sua esibizione al Super Bowl 2023 Rihanna ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, a meno di un anno dalla nascita del suo primogenito. L’interprete di Umbrella si è presentata sul palco con un look rosso fuoco che rendeva evidenti a tutti le sue forme da mamma in attesa, confermando così le voci che circolavano da tempo sulla sua seconda maternità.

La cantante rientra certamente tra le donne che vogliono esaltare al massimo la femminilità quando vivono una gravidanza, e non si smentisce praticamente mai. Non a caso, appena ne ha la possibilità non esita a scoprire il suo pancione, come aveva fatto in passato anche sotto la neve, quando evidentemente le temperature esterne erano tutt’altro che alte.

“Quando le donne rimangono incinte, la società tende a farle sentire come se dovessero nascondere la sensualità perché in quel momento non sei sexy – erano state le sue parole a Refinery29 in occasione della sua prima gravidanza – Io non lo credo. Quindi sto provando cose che forse non avrei nemmeno avuto la sicurezza di provare prima di essere incinta”.

News Mamme VIP Rihanna sulla maternità: "Sarò una mamma protettiva, una 'psycho'" Rihanna durante un'intervista ha dichiarato di essere entrata nel terzo trimestre di gravidanza e che, probabilmente, diventerà una vera e propria...

Forte di questa convinzione, Rihanna l’ha rifatto. Nella serata di venerdì 5 maggio 2023 l’artista è stata avvistata mentre passeggiava per le strade di New York insieme al compagno ASAP Rocky con un outfit davvero ultra sexy. In questa occasione, infatti, la star ha puntato su un abbigliamento targato Loewe, caratterizzato da stola oversize in pelliccia sintetica, un crop top sempre in pelliccia e una minigonna asimmetrica in pelle, con dettagli di pelliccia sull’orlo.

A corredo, la 35enne ha scelto di indossare occhiali da sole vintage di Chanel con montatura bianca, orecchini e anello di diamanti di Jacob & Co. I sandali, invece, erano in pelle di serpente di Gianvito Rossi.

Rihanna, è bene precisarlo, non è stata la prima a “sdoganare” il pancione. Prima di lei, ad esempio, lo avevano fatto Demi Moore, Beyoncé e Cardi B, giusto per fare qualche nome. Questo modo di agire è solo la dimostrazione di come ogni futura mamma debba sentirsi libera di vestirsi come meglio crede, senza alcun timore dei giudizi degli altri.