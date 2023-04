Vestiti premaman primavera/estate 2023: le tendenze e cosa indossare per sentirti a tuo agio

A oggi il mondo del fashion pensa anche alle donne in gravidanza, e lo fa con capi premaman che rispondono alle tendenze del momento, ma allo stesso tempo riescono a far sentire comode e a proprio agio le gestanti. I vestiti premaman non si limitano al basico abbinamento T-shirt e leggings, ma si spazia tra jeans, gonne, maxi abiti che danno alla futura mamma una piacevole sensazione di comfort ma contemporaneamente non la fanno sentire “tagliata fuori” da ciò che è trendy e glamour.

Con l’arrivo della bella stagione, poi, i capi si fanno ancora più interessanti e le possibilità di scelta aumentano: messi via i maglioni e le felpe, infatti, si lascia posto agli abiti, alle gonne, ai pantaloncini, alle camicette o ai pantaloni di cotone. Ma cosa dicono le tendenze per la primavera/estate 2023?

Ecco quali saranno i capi premaman che non potranno proprio mancare nei guardaroba delle donne in attesa.

Le tendenze moda premaman primavera/estate 2023

Le parole d’ordine per questa primavera estate saranno leggerezza e colore: via libera quindi alle tinte super colorate ma anche ai tessuti leggeri e morbidi che, nel caso della gravidanza, sanno abbracciare perfettamente le nuove forme del corpo.

Attenzione, però: soprattutto nella prima parte della bella stagione, saranno di gran tendenza anche i jeans, ovviamente adattati a modelli premaman.

I jeans

Se la vostra linea di pensiero è quella di abbandonare i jeans per riprenderli solo dopo il parto, sappiate che vi sbagliate di grosso: i jeans premaman con elastico in vita riescono infatti ad adattarsi perfettamente anche alle rotondità della gravidanza, assecondando il ventre che cresce gradualmente. Se però pensate che la spesa per dei jeans premaman sia inutile, potete sempre riadattare i vostri pantaloni preferiti: è sufficiente un elastico da posizionare sopra la cerniera, che viene lasciata aperta, in modo da coprirla.

Il jeans è ovviamente un evergreen del guardaroba femminile, anche in gravidanza, capace di adattarsi a ogni tipologia di scarpa o maglietta, e con cui creare perfetti outfit da giorno e da sera.

I pantaloncini

Via libera anche ai pantaloncini, comodi e freschi, da utilizzare con abiti, camicie e T-shirt e abbinabili con sneakers, sandali, ballerine e loafers.

Le gonne

Un altro pezzo che non può mancare nel guardaroba premaman è la gonna; i più di tendenza saranno i modelli a vita alta, che sostengono bene il peso della pancia facendo sentire comunque a proprio agio la futura mamma.

Anche le gonne, siano esse corte o lunghe, strette o maxi, possono essere perfettamente abbinate per creare look sportivi o più eleganti: basta indossare una T-shirt e un blazer, un chiodo o una giacca di jeans per avere un perfetto look da giorno, oppure una camicia, una blusa e una giacca elegante per un impegno serale.

Consigliati da noi Abbigliamento premaman: 10 proposte di tendenza per acquisti mirati Abiti, jeans, cinture di sostegno, guaine, fasce, cardigan, cappotti, e tanto altro ancora: i vari brand di tendenza offrono molteplici spunti in m...

Le tute

Anche le tute sono un pezzo indispensabile e di tendenza in questo 2023: di cotone, maglia o jersey, corte o lunghe, con pantalone o gonna, sono un capo adatto per il giorno, da indossare anche con una T-shirt sotto e un paio di sneakers.

Gli abiti

La moda premaman in generale punta da sempre moltissimo sugli abiti, e durante la bella stagione si può giocare davvero tanto con tessuti, fantasie e lunghezze, partendo dai maxi abiti che cadono morbidi sul ventre – da accentuare eventualmente con una cintura – fino agli abiti corti o midi, anche stretti, come i modelli in maglia o in jersey. Da portare con giacche di jeans o chiodo di pelle per un look sporty-chic, o con un blazer per renderlo più adatto agli impegni dopo le 18:00.

I capi indispensabili per la primavera e l’estate

Da marzo a settembre, i mesi che coincidono con le stagioni primavera ed estate, bisogna indossare capi di abbigliamento leggeri e traspiranti. I vestiti in cotone sono perfetti per questo periodo.

Maglie premaman

Maglie a maniche lunghe, T-shirt e top smanicati sono fondamentali: preferite modelli leggermente elasticizzati con cuciture drappeggiate sui fianchi, perché sono quelli che seguono la linea tonda del pancione in crescita. Li potrete abbinare a cardigan e giacche che già possedete, che ovviamente indosserete aperte, creando una sorta di twin set fai da te.

Al pari delle maglie, vi segnaliamo le camicie, meglio quelle lunghe e leggermente oversize, ideali durante il secondo trimestre e, in base alla crescita del pancione, consigliabili anche nel terzo.

Pantaloni premaman

Il tessuto è elasticizzato ma non attillato, così che possa facilmente adattarsi ai mutamenti del corpo. I jeans sono facilmente abbinabili e si possono indossare tutti i giorni, in diverse occasioni. Ancor più confortevoli sono i leggings, ma in vista dell’estate potrete puntare anche sugli shorts premaman.

Gonne premaman

Le gonne per donne in dolce attesa sono esattamente come quelle classiche, ma al pari dei pantaloni, presentano la fascia elastica in vita.

Abiti premaman

Gli abiti premaman possono essere corti e lunghi. I modelli che vanno per la maggiore sono i vestiti in stile impero, ovvero con fascia sotto il seno e gonna morbida, capace di adattarsi alle curve. La stessa silhouette caratterizza, in genere, anche gli abiti premaman da cerimonia.

Giacche premaman

Le vostre giacche non vi stanno più? Niente paura, ce ne sono tante per gestanti, anche se vi consigliamo di acquistarne una solamente, che vada bene per tutti i giorni, come il trench. Solo in caso in cui abbiate ricevuto un invito a una cerimonia, optate per un comodo bolero.

Consigliati da noi L'abbigliamento per l'allattamento: i capi must have da avere per forza L'abbigliamento pensato per l'allattamento deve avere certe caratteristiche. Ecco i capi indispensabili che non possono mancare.

6 capi premaman primavera/estate da acquistare

Alla luce dei consigli suggeriti nei paragrafi precedenti, ecco una piccola selezione di capi primavera/estate che potrete acquistare su Amazon se siete in attesa.

1. Esprit Maternity Jeans Premaman

Esprit Maternity Jeans Premaman I jeans premaman di Esprit sono contemporanei e di tendenza: sono un classico jeans a 5 tasche dal lavaggio chiaro, che presentano però una fascia in vita che si adatta al crescere del pancione. 69 € su Amazon Pro La cintura si trova sopra la pancia e può essere regolata all'interno tramite l'occhiello in gomma

È un classico jeans a 5 tasche Contro Nessuno

2. Mamalicious Gonna Premaman

Mamalicious Gonna Premaman La gonna midi di Mamalicious è ideale per la gravidanza grazie all'elastico in vita; è stata realizzata con poliestere riciclato, che conserva le risorse naturali e riduce la quantità di rifiuti. Compra su Amazon Pro In poliestere riciclato

Con morbido elastico in vita Contro Nessuno

3. Noppies Jeans Skirt Premaman

Noppies Jeans Skirt Premaman La gonna di jeans è il vero must have del 2023, e anche in versione premaman può dare spunto per ottimi look, come nel caso della gonna midi di Noppies, con ampio elastico in vita. 44 € su Amazon Pro Con morbido elastico in vita

Chiusura pull on Contro Nessuno

4. JMIHTA Leggings Premaman Corti

JMIHTA Leggings Premaman Corti Questi pantaloncini corti sono realizzati con un ottimo materiale, molto coprente e comodi, 92% Cotone, 8% Elastan, e sono adatti a ogni occasione in cui sia necessario un look sportivo e comodo. Compra su Amazon Pro Coprente e morbido

Per tutti i look più sportivi Contro Nessuno

5. Amazon Essentials Vestito a Maniche Corte Premaman

Amazon Essentials Vestito a Maniche Corte Premaman Questo abito di Amazon Essentials segue perfettamente le forme del corpo adattandosi alla gravidanza; il tessuto morbido e leggero lo rende perfetto per la stagione estiva. 12 € su Amazon Pro Adatto per giorno e sera

In cotone morbido Contro Nessuno

6. KOJOOIN Abito Premaman