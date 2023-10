Quali sono le idee migliori per passare un divertentissimo Halloween 2023 con i bambini? Ecco cinque spunti da prendere in considerazione.

Anche per i bambini, ovviamente, la notte di Halloween rappresenta un’occasione di divertimento, e oltre al fatidico giro del vicinato per chiedere “Dolcetto o scherzetto?“, ci sono molti altri modi per festeggiare con i genitori o gli amici.

Ovviamente, non senza prima essersi dotati del giusto costume per farlo!

Quali sono le idee migliori per trascorrere la notte più spaventosa dell’anno? Ecco alcuni suggerimenti su cosa fare ad Halloween 2023 con i bambini per una giornata davvero da ricordare, adatta a grandi e piccini.

1. Halloween in un parco divertimenti

Moltissimi parchi divertimento, per l’occasione, si “vestono a tema”, e fra zucche, ragnatele e scheletri i genitori e i bambini possono divertirsi insieme sulle tante attrazioni. In Italia non c’è che l’imbarazzo della scelta: partiamo con Gardaland, dove Halloween si festeggia tutti i weekend del mese di ottobre, mentre il venerdì il parco effettua l’apertura straordinaria serale, per vivere tutte le attrazioni con il fascino misterioso della notte. Fra spettacoli, parate in maschera e danze, il culmine della festa è ovviamente l’Halloween Party, il 31 ottobre.

Ottima alternativa è Mirabilandia, sulla Riviera Romagnola, che per la festa si trasforma in un vero e proprio parco dedicato: tutti i sabati di ottobre, il 29, il 31 e il 1° novembre va in scena l’Halloween Horror Festival, con apertura serale dalle 19.

A Roma c’è invece il Cinecittà World, dove si possono esplorare la Horror House o l’Horror Hotel, oppure fare il Dolcetto-Giretto pensato proprio per i più piccoli. Non mancano neanche gli spettacoli live, tra cui Halloween Show e Musical Gangs of Halloween, mentre il 21 e 22 ottobre sarà di scena la Cinefiera Horror Show, e dal 28 al 5 novembre le Halloween Nights, con spettacoli dal vivo, cene, concerti e dj set.

Chi invece volesse volare fuori dall’Italia può andare a Disneyland Paris, dove per la sera di Halloween è possibile fare un giro su particolari attrazioni a tema, come il vascello dei pirati del terribile Capitan Uncino o gustarsi la sfilata dei cattivi Disney.

2. Halloween in un castello

Cosa c’è di più suggestivo di dormire in un castello abitato da fantasmi? In Italia le possibilità decisamente non mancano, e per la notte di Halloween molte strutture organizzano eventi pensati proprio per l’occasione. Dove andare quindi?

Tra i luoghi più iconici da visitare in questa particolare giornata spicca il Castello di Rivalta, situato nell’omonimo borgo poco fuori Piacenza, che per l’occasione si trasforma in un luogo decisamente spaventoso e il 1° novembre ha in serbo un evento speciale pensato proprio per i bambini dai 6 ai 12 anni, chiamati a risolvere un mistero in un tour con animazione, tra trappole, segreti e incontri con misteriosi personaggi.

Sempre in Emilia Romagna, stavolta a Salsomaggiore, c’è il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, dove nelle serate del 30 e 31 ottobre si terranno delle visite guidate a lume di candela, nel corso dell’evento Halloween nel Castello Millenario: adatte a grandi e piccini, nel corso delle visite ci sarà la possibilità di visitare le antiche carceri quattrocentesche, altrimenti chiuse al pubblico, che si affacciano sulle colline del Sale.

3. Halloween a Borgo a Mozzano

Forse il nome del paesino situato in provincia di Lucca non dirà nulla ai più, ma da 29 anni a questa parte proprio qui si svolge una delle più grandi celebrazioni a tema Halloween, con eventi, rievocazioni, parate e locali che si vestono a tema, che culminano il 31 sul famoso Ponte del Diavolo, con la rievocazione della storia di Lucida Mansi e il lancio del fantoccio infuocato nel sottostante fiume Serchio.

4. Halloween a Grazzano Visconti

Il bellissimo borgo medievale in provincia di Piacenza si veste completamente a tema Halloween in occasione della serata, e prevede, per i bamibni, la festa del “dolcetto o scherzetto”. Dalle 17 del 31 ottobre, e fino a tarda notte, il borgo sarà allestito con zucche, fiaccole, ragnatele e scheletri, mentre i visitatori saranno invitati intorno al calderone delle streghe.

5. Halloween in casa

Anche una bella festa casalinga può trasformarsi in una serata davvero divertente! Una festa a tema Halloween per bambini è sempre una scelta vincente, perché i piccoli possono stare in uno spazio a loro misura e divertirsi con giochi e attività.

Invitate gli amichetti dei vostri figli, naturalmente mascherati, e addobbate la casa con decorazioni a tema: zucche, ragnatele, teschi, gli spunti non mancano di certo! Preparate uno spuntino serale a base di latte e biscotti “spaventosi” e organizzate dei giochi a tema, come una caccia al tesoro o, perché no, un bel nascondino al buio.

Dalla competizione per il miglior travestimento a quella di face painting, passando per la mummia di carta igienica e la “zucca bollente” (una versione stregonesca della patata), fino alla decorazione delle zucche, le idee sono infinite e i bambini ne saranno entuasiasti.