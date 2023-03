La grande emozione di Halle Bailey con la bambola de "La Sirenetta"

L'attrice interpreta la protagonista, Ariel, nella nuova versione cinematografica della storia Disney, in uscita a maggio 2023: "Significa tanto per me" - ha detto.

Halle Bailey interpreta Ariel nella nuova versione cinematografica de La Sirenetta, in uscita a maggio 2023, scelta che aveva provocato qualche polemica di troppo a causa del colore della sua pelle, ma non appena sono stati diffusi i primi trailer sono stati in tanti a complimentarsi con lei.

Ora Disney ha realizzato una bambola con le fattezze della protagonista del film, che la sua interprete ha avuto modo di vedere da vicino. La sua emozione è stata davvero fortissima: ““Ho qualcosa di veramente eccitante da svelare a tutti voi… sto per piangere. Questa è la nuova bambola della sirenetta! Sto letteralmente soffocando perché significa così tanto per me. E averne una che mi somiglia e che è il mio personaggio Disney preferito è molto surreale” .

Halle Bailey è rimasta subito colpita dal grande realismo, che non potrà che essere apprezzato anche dai tanti fan del film: “E guardate, ha persino il mio neo! Sono davvero sbalordita, quindi non so bene cosa farne ma la ruberò e la porterò a casa per nasconderla per sempre”.

Impossibile per lei non commuoversi, come ha scritto a corredo del video pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ho la mia bambola Ariel de La sirenetta!!! Non riesco a credere a quanto colga la mia versione di questo iconico personaggio. Ora vado a piangere”.

La pellicola comprende un cast davvero di alto livello. Javier Bardem veste i panni di Tritone, il padre di Ariel, mentre Melissa McCarthy, già vista in Una mamma per amica, è Ursula. A Jonah Hauer-King (tra gli interpreti in passato di Little Women), è stato invece affidato il ruolo di Eric, il principe di cui si innamora La Sirenetta.