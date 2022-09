Perché nonostante i 4 figli esiste una sola foto della regina Elisabetta incinta

L’unica foto che abbiamo di suo altezza reale in dolce attesa risale a gennaio 1960, quando era incinta del suo terzo figlio, Andrew. Un mese dopo il parto, divenne la prima monarca regnante a partorire in 103 anni di storia, dato che sia il neo eletto re Carlo III, sia la sorella Anna, nacquero prima di essere incoronata.

Nonostante avesse quattro figli, le foto che ritraggono la regina Elisabetta II incinta sono veramente rare, anzi uniche. Sua altezza reale, infatti, fu fotografata solo una volta durante la gravidanza, e anche in quell’occasione il pancione si intravedeva a malapena.

L’unica foto che abbiamo della regina in dolce attesa, quindi, risale a gennaio 1960, quando era incinta del suo terzo figlio, Andrew. Un mese dopo il parto, divenne la prima monarca regnante a partorire in 103 anni di storia, dato che sia il neo eletto re Carlo III, sia la sorella Anna, nacquero prima di essere incoronata.

Nel rarissimo scatto, la regina si trovava in compagnia di un giovanissimo Carlo, mentre portava a spasso i cani fuori dalla stazione di Liverpool Street, di ritorno in treno da Sandringham, il 18 gennaio 1960. All’epoca, Sua Maestà aspettava la nascita del principe Andrea, che nacque un mese dopo.

Il perché non esistano immagini a testimonianza delle gravidanze reali di Elisabetta II, si attribuisce al fatto che all’epoca, le donne incinte, specialmente le reali, erano tenute al riparo dagli sguardi pubblici, e la gravidanza era vissuta come un fatto molto privato, quasi un tabù.

Secondo Harpers Bazaar, alla regina non fu nemmeno permesso di annunciare la sua gravidanza, e ai cittadini fu detto che avrebbe sospeso i suoi doveri reali per un breve periodo. In una dichiarazione rilasciata nel 1948 da Buckingham Palace, quando era in attesa del re Carlo III, si legge: “Sua Altezza Reale la Principessa Elisabetta non assumerà impegni pubblici dopo la fine di giugno”.

News Mamme VIP È nata Lilibet Diana, figlia di Harry e Meghan: il suo nome è un duplice omaggio Porta il nome di due donne che hanno fatto la storia dell'Inghilterra: Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan è nata il 4 giugno a Santa Barba...

Inoltre, non sono esistono foto pubbliche della regina sui gradini dell’ospedale, come invece è oggi tradizione quando nasce un bambino nelle famiglie reali. Il principe William è stato il primo ad avere una foto così: il giorno dopo la sua nascita, la principessa Diana e il principe Carlo furono immortalati con il figlio mentre uscivano dal St Mary’s Hospital di Paddington.

Da quel momento in poi, è iniziata la tradizione di far debuttare i neonati reali sui gradini dell’ospedale, dinnanzi alla folla e ai media. Pare inoltre che la regina odiasse la parola “incinta” e ne vietasse l’uso in sua presenza poiché la trovava “volgare”, preferendo il termine “alla maniera della famiglia”, un’espressione vecchio stile che non è più in uso.