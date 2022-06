Il ballerino Samuel Peron e Tania Bambaci annunciano la gravidanza con un post

Samuel Peron e Tania Bambaci presto saranno genitori. La coppia, che sta insieme da quasi dieci anni, ha infatti annunciato la gravidanza con un dolcissimo post su Instagram, corredato da una foto in cui il ballerino bacia teneramente la pancia della futura mamma.

“La vita ha deciso di farci un regalo, il più bel regalo che potessimo desiderare”, scrive Samuel Peron nella caption dello scatto che annuncia la dolce attesa della sua compagna Tania Bambaci, e negli occhi di entrambi la felicità è immensa.

Il maestro di Ballando con le Stelle e l’attrice, fanno coppia fissa dal 2013: “Lui ha avuto un colpo di fulmine, mentre io l’ho fatto aspettare sei mesi per un caffè”, aveva dichiarato in passato Bambaci, ricordando il loro primo incontro. Insieme vivono a Venetico, in provincia di Messina, anche se per lavoro sono spesso in giro per tutta l’Italia.

Peron è conosciutissimo dal grande pubblico per aver partecipato come insegnante nello show di Milly Carlucci, mentre Bambaci, dopo aver vinto il concorso Una ragazza per il Cinema nel 2008, ha gareggiato a Miss Italia. Dopo due anni, nel 2010, ha preso parte, a soli 20 anni, alla competizione di bellezza Miss Mondo come concorrente per il nostro Paese.

Dopo queste esperienze la sua carriera è decollata e l’abbiamo vista recitare in alcune fiction, come Squadra Antimafia, Maltese – Il Romanzo del Commissario, Il Cacciatore. Ma anche in pellicole cinematografiche di successo, tra cui Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband e Picciridda – Con i piedi nella sabbia.