Il rapper Sfera Ebbasta ha annunciato sul profilo Instagram privato la sua futura paternità. Presto il trap-rapper di Cinisello Balsamo diventerà papà e la lieta notizia in una foto postata accanto alla compagna e futura mamma Angelina Lacour e un’ecografia è il simbolo che evidenzia il futuro e la vita.

La dedica che accompagna l’immagine è un tributo all’amore e all’attesa che Sfera Ebbasta insieme ad Angelina Lacour sentono di esprimere per questa nuova vita che cresce.

Sfera Ebbasta diventa papà: l’annuncio social con Angelina Lacour

L’annuncio è stato postato, come si fa negli ultimi tempi, dalla modella argentina nonché fidanzata del rapper Sfera Ebbasta sul suo profilo Instagram. Il post social è un tributo alla felicità e lo si intuisce proprio dalle prime parole dedicate alla gravidanza appena iniziata:

La gioia più grande della nostra vita, ti aspettiamo… #14weekspregnant

Nella foto postata, Angelina Lacour mostra ai follower il pancione di 14 settimane. Non poteva mancare la risposta del futuro papà Sfera Ebbasta sul suo account Instagram, che ha dichiarato in un post in riferimento all’ecografia del piccolo bebè:

Il nostro gioiello più prezioso ❤️

La sorpresa dei fan per l’annuncio social

La notizia della nuova gravidanza svelata dalla coppia, Sfera Ebbasta e Angelina Lacourt, ormai insieme dal 2017 quando a Ibiza si sono conosciuti e mai più lasciati, ha portato grande sorpresa tra i fan ignari del lieto evento sino a qualche ora fa.

Infatti, i due nelle settimane precedenti non avevano dato nessun indizio riguardo una ipotetica nuova situazione familiare. Nei post passati né Sfera Ebbasta né Angelina Lacourt avevano detto nulla, preferendo tenere in segreto la notizia ancora per un po’.

Non sono mancati, ora, le congratulazioni del mondo rap-trap e di tutti i follower e amici della coppia di futuri genitori. I commenti alla foto che annuncia il prossimo arrivo del bebè sono un fiume in piena di gioia, amore e speranza.