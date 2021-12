Il dramma del rapper Nick Cannon: “Mio figlio di 5 mesi è morto di tumore al cervello”

La storia devastante della perdita di un figlio è il racconto del rapper Nick Cannon papà del piccolo Zen morto a soli 5 mesi per un tumore al cervello.

Il commento del rapper Cannon durante un episodio Instagram di “The Nick Cannon Show”:

La scoperta che il piccolo Zen, figlio del rapper Nick Cannon e della moglie Alyssa Scott, soffrisse di idrocefalia arrivò un giorno, non per caso, quando portarono il neonato per una visita di controllo pediatrico perché respirava a fatica. Questo quanto riportato da Nick Cannon:

Aveva questa respirazione affannosa e quando aveva due mesi, ho notato che aveva anche una testa di buone dimensioni. Non abbiamo pensato nulla ma volevo portarlo dal dottore per i suoi seni nasali e la respirazione. Pensavamo che sarebbe stata una cosa di routine.

È stata Alyssa Scott, la madre di Zen, che si è resa conto che il suo bambino soffriva di idrocefalo, una complicazione data dal tumore al cervello che, nel caso del piccolo Zen, è risultato maligno.

Ha subito un intervento chirurgico e gli è stato posizionato uno shunt per drenare l’accumulo di liquidi. Il mese scorso, intorno al Ringraziamento, le cose sono peggiorate. Improvvisamente Zen non era più sorridente.

Il tragico racconto di Nick Cannon continua tra le lacrime quando rivela, dopo quel breve momento di ripresa del figlio, l’inesorabile crollo verso la fine.

Il tumore ha iniziato a crescere molto più velocemente. Ho tenuto in braccio Zen per l’ultima volta durante una gita in spiaggia.

Questo fine settimana ho fatto uno sforzo per trascorrere il tempo più di qualità con Zen. Ci siamo svegliati domenica e siamo andati al mare con lui e Alyssa e poi sono dovuto tornare a New York per lo spettacolo.

Ho ricevuto una chiamata mentre stavo andando in aeroporto per tornare da Zen. Secondo me, ciò che è successo martedì può essere definito come la celebrazione della vita per lo Zen. Sono qui per dimostrare che posso combattere questo.