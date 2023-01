Teddy Hobbs a 4 anni è il bimbo plusdotato più intelligente del Regno Unito

A due anni ha imparato a leggere da solo, guardando la televisione o giocando con il tablet.

Adesso, a 4 anni, sa contare fino a 100 in sei lingue diverse, oltre alla sua. Si chiama Teddy Hobbs ed è originario di Portishead, in Somerset, Inghilterra. È il membro più giovane del Mensa, l’associazione internazionale di cui possono fare parte le persone che hanno raggiunto o superato il Q.I. del 98% della popolazione mondiale. È il bimbo plusdotato più intelligente del Regno Unito.

Ospite al programma Today di BBC Radio 4, la madre Beth Hobbs ha spiegato:

Prima di rendersi conto che il figlio stava contando in lingua cinese, la madre pensava che stesse solo emettendo suoni casuali: “Gli ho chiesto cosa facesse, e lui: ‘Oh mamma, sto contando in mandarino'”, ha raccontato.

Per ora, Teddy non si rende conto di essere così intelligente, o delle sue incredibili capacità:

Non lo sa, ed è una cosa positiva. Continueremo così il più a lungo possibile. Sta iniziando a capire ora che i suoi amici non sanno leggere. Ma è molto importante per noi tenerlo con i piedi per terra. Se sa fare queste cose complesse, bene. Ma lui la vede così: “Ok, so leggere, ma il mio amico sa correre più veloce di me. Abbiamo tutti i nostri talenti individuali”. E cercheremo di far sì che rimanga così il più a lungo possibile.