Come scegliere il cappotto premaman più adatto alle proprie esigenze? Ecco una breve guida per scoprire i modelli migliori e quelli più di tendenza nel 2023/24.

Quali sono quindi i migliori modelli da scegliere quando si è incinte?

Gravidanza Vestiti premaman autunno/inverno: 5 capi must have Ecco 5 capi indispensabili per il guardaroba delle future mamme nelle stagioni fredde: scopriamo i vestiti premaman per l'autunno/inverno.

Le tipologie di cappotti premaman

Ci sono tantissimi modelli di cappotti premaman, a partire dai classici in lana, con bottoni o cerniere, spesso dotati di fasce interne regolabili per seguire i cambiamenti del pancione; ci sono poi parka o piumini imbottiti, con inserti di pelo o di pile, per proteggere dalle giornate particolarmente fredde.

Come scegliere un cappotto in gravidanza

Spesso, però, il dubbio principale per molte future mamme riguarda il modo in cui i capi d’abbigliamento vanno scelti, e i cappotti, in questo senso, non fanno eccezione.

Durante la gravidanza è inevitabile dover ampliare il proprio guardaroba, e il cappotto, in inverno, è praticamente indispensabile per proteggere dalle temperature rigide, ma anche dagli agenti atmosferici.

Per scegliere un cappotto, occorre prima di tutto capire a che punto della gravidanza si affronterà l’inverno: se nel primo trimestre, allora con tutta probabilità potremmo essere così fortunate da poter continuare a indossare i soliti cappotti di prima, senza particolari impedimenti, visto che i cambiamenti del corpo non sono così sostanziali e non richiedono, quindi, un abbigliamento premaman specifico.

Shopping I must have dell'abbigliamento premaman per l’inverno (casual e glamour) L’abbigliamento premaman per l’inverno, così come quello per l’estate, prevede l’uso di vestiti che si adattino facilmente alla crescita d...

Diverso, invece, se la gravidanza è nel pieno proprio in inverno; a partire dal secondo trimestre, infatti, la pancia comincia a essere decisamente più pronunciata, e potrebbe richiedere un abbigliamento pensato apposta per avvolgerla al meglio.

A questo punto, si dovranno tenere a mente alcune cose: prima di tutto, ovviamente, il comfort, visto che indossandolo dovrete stare comode e a vostro agio. Per questo, è sempre meglio optare per tessuti di grande qualità e linee studiate proprio per garantire un giusto sostegno, senza rinunciare all’estetica, ovviamente.

Da questo punto di vista, i classici cappotti premaman di lana rappresentano ancora oggi uno dei capisaldi per le donne in gravidanza, ma esistono anche cappotti premaman realizzati in tessuti tecnici di nuova generazione che offrono anche una protezione dal vento e dalla pioggia, oltre a essere molto caldi e avvolgenti.

Naturalmente, è importante che il cappotto non stringa troppo in nessuna zona del corpo, ma in particolar modo nell’area della pancia, ed è importante che sia resistente e traspirante.

Un altro aspetto che potrebbe interessare è la lunghezza: in generale, si suggerisce di optare per cappotti non troppo corti, che potrebbero lasciare scoperto il pancione. Semmai, si può scegliere un cappotto di media lunghezza, o lungo, che abbia ad esempio la cintura per sottolineare la vita e “spezzare” la continuità delle linee, evidenziando le forme senza stringere.

Cappotti premaman: le tendenze 2023/24

Passiamo ora alle tendenze di stagione: che cosa ci dice la moda fall/winter per quest’anno? I trend del momento sembrano favorire cappotti lunghi e dallo stile vagamente retrò, che richiamano l’eleganza degli anni ’50 e ’60, per intenderci, senza però tralasciare la necessaria comodità che le donne in attesa devono avere.

La parola d’ordine della moda in generale, però, sembra essere “oversize”, che nel caso di una donna in gravidanza, però, non deve essere eccessivo per non rischiare di farla letteralmente “sparire” nel cappotto.

Via libera anche ai colori accesi, come il rosso e il magenta, e alla faux fur, la pelliccia finta. Intramontabile anche il classico cappotto color cammello, il nero, così come il doppio petto (da valutare, però, in base allo stato della gravidanza).

Chi utilizza spesso un abbigliamento casual può orientarsi su un parka e, perché no, se vogliamo osare si può puntare su un altro must have del guardaroba 2023/2024, ovvero il cappotto di pelle (o ecopelle), lungo.

I migliori 5 cappotti premaman da acquistare online

Come sempre Amazon può fornire un valido aiuto per chi sta cercando un cappotto premaman adatto alle proprie esigenze. Ecco 5 fra i modelli migliori che potete trovare sul sito.

1. Be Mammy Cappotto Premaman

Be Mammy Cappotto Premaman Be Mammy propone un cappotto premaman con chiusura lampo, due tasche e maniche provviste di cerniere lampo, da utilizzare anche dopo la gravidanza. 39 € su Amazon Pro Maniche provviste di cerniere lampo

Può essere usato anche dopo la gravidanza Contro È più adatto alle mezze stagioni

2. Smallshow Giacca Portabebè 3 in 1 in Pile

Smallshow Giacca Portabebè 3 in 1 in Pile Questa comoda giacca di pile protegge perfettamente durante i mesi più freddi e, grazie al suo inserto, può trasformarsi anche in una giacca con marsupio per portare in giro il bambino nei suoi primi mesi di vita. Compra su Amazon Pro È una giacca 3 in 1, che può diventare anche comodo marsupio

In pile, protegge dal freddo Contro Nessuno

3. MAMALICIOUS Cappotto premaman

MAMALICIOUS Cappotto premaman Mamalicious propone un cappotto molto classico, con colletto a risvolto, cintura in vita e tasche laterali, con ottima vestibilità e molto morbido. 59 € su Amazon Pro Morbido

Ottima vestibilità Contro Nessuno

4. HAPPY MAMA Giacca Imbottita

HAPPY MAMA Giacca Imbottita Questa giacca imbottita di HAPPY MAMA ha un inserto estraibile che permette di usarla anche dopo il parto per portare il bebè. È dotata di tasche laterali, cappuccio, è comoda da indossare, in morbido tessuto, e ha vestibilità classica, corrispondente alla taglia indicata. 76 € su Amazon Pro Inserto estraibile da usare dopo il parto per portare il neonato

Vestibilità classica corrispondente alla taglia indicata Contro Nessuno

5. Be Mammy Giacca Premaman