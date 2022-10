Vestiti premaman autunno/inverno: 5 capi must have

Ecco 5 capi indispensabili per il guardaroba delle future mamme nelle stagioni fredde: scopriamo i vestiti premaman per l'autunno/inverno.

Non bisogna rinunciare, infatti, ai propri gusti. Non aspettate, quindi, che i vestiti non vi stiano più bene, ma cominciate subito a pensare a quali sono i capi indispensabili premaman da avere per sfoggiare i vostri outfit.

Ma quali sono gli indispensabili in vista della stagione fredda? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sui vestiti premaman autunno/inverno, dai materiali da preferire ai must have che non bisogna dimenticare per il proprio guardaroba.

I capi premaman indispensabili per l’autunno/inverno

Quali sono i capi davvero irrinunciabili? Il primo dettaglio a cui fare riferimento è la vestibilità. Scegliete outfit comodi, con modelli che si adattano perfettamente al pancione e tessuti leggeri e traspiranti.

I must have devono garantire stile, ma allo stesso tempo estrema versatilità.

Cardigan aperti e Maglie lunghe con scollo a V

Un fantastico maglione in maglia morbida o un cardigan lungo aperto avanti possono rappresentare ottimi capi da aggiungere al vostro guardaroba invernale. I cardigan assicurano il giusto comfort e possono essere adattati perfettamente su top, canotte e magliette con scollo a V per allungare la silhouette.

Stesso discorso anche per i blazer o le giacche. Possono essere indossate aperte, sopra un top o un abito premaman.

Solitamente le maglie premaman hanno dei drappeggi ai lati, per consentire ai diversi modelli di aderire al pancione senza pressarlo e adattarsi perfettamente alla crescita.

Jeans e Leggings

I jeans sono un must a cui non rinunciare. I modelli premaman hanno una fascia che aiuta a coprire la pancia e a mantenere caldi. Per non rinunciare alla femminilità potete scegliere anche tra le tipologie skinny, da infilare negli stivali invernali. In commercio, infatti, ce ne sono di ogni tipo, dagli skinny ai modelli dalla linea rilassata, tra cui i boyfriend fit.

Stesso discorso anche per i leggings. Perfetti da abbinare con maglioni ampi, camicioni o abiti, così da essere sempre molto comode in ogni occasione. Preferite quelli termici, per affrontare il freddo con tranquillità.

Abiti premaman invernali

Gli abiti premaman per l’autunno/inverno sono disponibili in tantissimi modelli. Non bisogna per forza rinunciare alla femminilità per sentirsi belle in ogni occasione. Sia che dobbiate partecipare ad una festa o ad un aperitivo tra amiche, potete sentirvi a vostro agio, con abiti a tubino, abiti in lana morbida o vestiti elasticizzati con gonne molto ampie.

Gonne premaman

Se preferite indossare le gonne per le occasioni serali o per il lavoro in ufficio, ci sono tantissime possibilità per le donne incinte. I modelli con cintura elastica, con tutù o con spacchi laterali potrebbero essere la scelta perfetta. Non dimenticate, inoltre, il tartan, un classico che vi farà vivere un inverno assolutamente glamour e ricercato.

Giubbino e poncho premaman

Cappotti e giubbini premaman ce ne sono in abbondanza. Molti modelli esistenti in commercio, infatti, hanno un inserto zip estraibile che consente di dare spazio alla pancia in gravidanza e possono essere utili per fungere da fascia marsupio per il bambino per i primi mesi.

Per quanto riguarda i poncho, invece, sono utilizzabili per tutta la gravidanza e completano piacevolmente il look premaman invernale.

5 consigli per gli acquisti di vestiti premaman

Evitare i tessuti sintetici

Optare per tessuti elastici e traspiranti per l’abbigliamento premaman rappresenta la scelta migliore. I materiali sintetici, come il nylon e l’acrilico non sono traspiranti, a differenza di seta, cotone e lana. A causa della loro mancanza di traspirabilità possono trattenere il calore e irritare la pelle sensibile, soprattutto durante la gravidanza. Comfort

Non dimenticatevi di essere comode. Il comfort è essenziale durante la gravidanza. Gli abiti premaman devono rispecchiare la vostra personalità, ma allo stesso tempo essere sempre comodi e confortevoli. Strizzarsi in un vestito scomodo e fastidioso, vi renderà – inutilmente – nervose. Facilità di abbinamento

Scegliete qualcosa che si abbini bene a ciò che già avete già nel vostro guardaroba e che potete indossare durante la dolce attesa. Se non volete spendere un patrimonio in vestiti premaman, fate scelte mirate, così da evitare di effettuare spese extra. Pensare anche al post gravidanza

Quando acquistate abiti premaman, cercate di pensare anche al periodo dell’allattamento. Esistono moltissimi vestiti per l’allattamento che consentono anche di venire incontro a questa esigenza futura. Non nascondere il pancione

Bisogna essere orgogliosi di un momento così importante. Evitate, quindi, di coprire a tutti i costi il pancione. Sentitevi libere anche di vestire abiti aderenti e che sottolineino la pancia in crescita. L’importante è sempre e comunque sentirsi bene e a proprio agio.

5 vestiti premaman autunno/inverno 2022/23 da comprare online

Una volta compreso ciò che occorre e quali consigli seguire per trovare i vestiti premaman giusti, bisogna fare shopping!

Ecco i 5 vestiti premaman autunno/inverno 2022/2023 da comprare online su Amazon.

1. HAPPY MAMA – Vestito premaman con Scollo a V

Scelto dalla redazione HAPPY MAMA - Vestito premaman con Scollo a V Ideale per chi ama la semplicità Questo abito premaman è perfetto per non rinunciare alla propria femminilità, ma indossando un capo comodo e versatile. Disponibile in tantissimi colori, non è da perdere. Compra su Amazon Pro Tessuto elasticizzato, pensato per adattarsi a tutti i mesi della gravidanza

Con scollo a V e Maniche a 3/4

Disponibile in oltre 30 colori e stili

Dalla taglia 40 alla 50

Comodo anche per l'allattamento Contro Nessuno

2. Milano – Jeans Premaman Skinny

Il più venduto Milano - Jeans Premaman Skinny Ideale per le serate più glamour Questo jeans dalla vestibilità slim/skinny è disponibile in vari colori, dal ricercatissimo denim scuro a quello più chiaro. È il più venduto su Amazon. Compra su Amazon Pro Disponibile in 15 colori: nero, viola, denim scuro, denim chiaro, bordeaux, verde, beige, etc.

Taglie: dalla XXS alla 4XL

Ottime recensioni da parte dei clienti Contro Nessuno

3. Zip Us In – Maternity Jacket Expander

Super conveniente Zip Us In - Maternity Jacket Expander Funzionalità e praticità Il pannello universale impermeabile di Zip Us In può aiutarvi a mantenere il vostro giubbotto anche durante la gravidanza. Disponibile in diverse lunghezze, può essere adattato alle zip. Compra su Amazon Pro Un pannello applicabile a tutte le cerniere di giubbotti

I pannelli standard sono lunghi 65cm e quelli più lunghi misurano 80cm

Utile anche post nascita come marsupio Contro Valutare con attenzione adattabilità alle cerniere

4. GRACE KARIN – Cardigan Donna a Maglia a Maniche Lunghe

Da riutilizzare anche in futuro GRACE KARIN - Cardigan Donna a Maglia a Maniche Lunghe Per ogni occasione Questo cardigan ha un ottima vestibilità e garantisce la possibilità di essere comode in gravidanza. Potrete riutilizzare questo capo anche senza il pancione. Compra su Amazon Pro Disponibile in 20 colorazioni e fantasie

Taglie: dalla S alla 3 XL

Due tasche comode e pratiche Contro Nessuno

5. Landove – Vestito Donna Invernale Casual a Collo Alto