Pratici e versatili, i jeans premaman, se abbinati a camicie, maglioni o t-shirt, possono essere indossati in situazioni differenti, dal tempo libero al lavoro. Scopriamo le caratteristiche che devono avere e quali sono i modelli acquistare online.

Le caratteristiche dei jeans premaman

Nell’abbigliamento premaman il jeans è sicuramente l’indumento che non può mancare nell’armadio di una donna incinta. Una delle caratteristiche principali che rendono questo capo uno dei più in voga durante la gestazione è sicuramente la comodità.

Tra le altre caratteristiche da valutare:

la fascia in vita elastica , morbida e regolabile avvolge il pancione senza stringere;

, morbida e regolabile avvolge il pancione senza stringere; il tessuto , che può essere in cotone elasticizzato, aderente sulle gambe, oppure in denim dal taglio basic;

, che può essere in cotone elasticizzato, aderente sulle gambe, oppure in denim dal taglio basic; prima dell’acquisto è utile valutare la misura dei jeans alla caviglia, poiché scegliere un capo troppo stretto, come i jeans a sigaretta, potrebbe risultare scomodo, soprattutto se a fine gravidanza si gonfiano piedi e caviglie.

Jeans premaman: le tipologie

I migliori modelli di jeans premaman offrono una vestibilità standard, che non necessita di particolari adattamenti nel corso della gravidanza. Basterà scegliere la lunghezza giusta della gamba e un buon elastico in vita che si adatti alla forma del pancione che cresce.

Per le donne che non amano sentire il pancione troppo costretto dalla fascia in vita, è importante tenere conto che esistono alternative come i modelli con fascia bassa o anche senza fascia, perfetti da indossare soprattutto in estate.

In particolare, la moda premaman prevede diverse tipologie da scegliere in base al proprio stile personale e alla corporatura:

jeggings premaman: elasticizzati e comodi, possono essere abbinati a camicie extralarge e maglioni. Possono essere indossati anche dopo il parto; salopette jeans: si tratta di un grande classico della moda premaman perché segue la crescita della pancia senza stringere. È molto apprezzata durante la gestazione perché lascia libero il pancione da cinture, bottoni ed elastici; jeans denim skinny: quando si parla di jeans il modello skinny è tra i più apprezzati dalle future mamme. Perfetti da indossare per un appuntamento con le amiche così come per una camminata all’aria aperta in totale relax. Inoltre, la fascia a sostegno della pancia è realizzata per offrire un supporto progressivo; jeans con gamba dritta: solitamente sono realizzati con tessuto in cotone elasticizzato e morbido e per questo risultano confortevoli. Perfetti per i look casual e pratici da indossare grazie alla fascia alta che arriva sopra l’ombelico.

Jeans premaman: 5 modelli da acquistare online

Wash Clothing Company Salopette Premaman - Denim Nero Un capo evergreen irrinunciabile nell'armadio di ogni futura mamma, la salopette in morbido Denim nero è l'ideale da usare per l'intera gravidanza. Compra su Amazon Pro Tessuto: 70% Cotone, 29% Poliestere, 1% Elastan

Colore: nero

Interno gamba 76cm

Lavabile in lavatrice

Ampie tasche laterali, posteriori e una comoda tasca sul davanti

Con bretelle regolabili Contro Nessuno

Be Mammy Leggings Premaman Lunghi La moda premaman premia la comodità e lo stile nei leggins Be Mammy pensati per le donne in dolce attesa. 14 € su Amazon Pro Elastico in vita comodo e largo

Tessuto: 94% Cotone traspirante, 6% Elastan

Ideali per ogni stagione dell'anno

Disponibili in vari colori Contro Nessuno

Pantaloni/Jeans Premaman Donna Gravidanza Baggy Uno dei capi d'abbigliamento versatile e comodo da vestire per l'intera gravidanza e anche dopo è il jeans/pantalone Baggy con fascia alta per supportare il peso del pancione. Compra su Amazon Pro Tessuto: 100% cotone traspirante elasticizzato

Cintura elasticizzata sopra i jeans

Tasche

Buona vestibilità

Contro Nessuno

Esprit Maternity, jeans premaman Da Esprit un pratico jeans premaman dalla linea skinny con vita bassa e fascia addominale in cotone elasticizzata. 50 € su Amazon Pro Perfetto per un look casual

Facile da indossare e da abbinare

Sempre attuale e di tendenza Contro Nessuno